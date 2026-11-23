Óscar Gilsanz dirige al Deportivo en un partido en Riazor Archivo DXT

Un ex del Deportivo podría regresar a los banquillos y hacerlo, además, para estrenarse ante el Fabril. El betanceiro Óscar Gilsanz es el gran favorito de la dirección deportiva de Unionistas de Salamanca para hacerse cargo del equipo, después de que la entidad blanquinegra anunciase este lunes la destitución de Javi Medina. El técnico puso fin a su periplo en el Reina Sofía tras caer en la jornada del domingo por la mínima ante el Barakaldo (1-0).

Gilsanz, que se encuentra sin equipo desde que finalizó su vinculación con el Deportivo en junio de 2025, conoce bien al que podría ser su primer rival de coger las riendas del conjunto charro. El preparador ascendió al Fabril de Tercera a Segunda Federación, además de haber entrenado durante su paso por Abegondo a varios de los jugadores que actualmente forman parte del filial deportivista. Aquel gran éxito en la cantera le permitió dar el salto al primer equipo, tras el despido de Imanol Idiakez. Al frente del Deportivo consiguió el objetivo de la permanencia en el regreso del club al fútbol profesional y cumplió con los objetivos, aunque la entidad coruñesa decidió no darle continuidad al término de aquella temporada. Ahora, según ha podido confirmar DXT Campeón, Gilsanz podría encontrar en Salamanca una nueva oportunidad para regresar a los banquillos, siempre que las negociaciones entre ambas puertas lleguen a buen puerto.

El Fabril sigue sin encontrar la salida Más información

Su posible llegada se produciría en un momento delicado para Unionistas, que comparte con el Fabril los 13 puntos y ocupa puestos de descenso. El conjunto salmantino atraviesa una temporada de resultados irregulares, especialmente lejos de casa, donde todavía no conoce la victoria. De hecho, únicamente ha conseguido un punto de los 21 que ha disputado como visitante, un balance que ha terminado pesando en la continuidad de Medina. La situación cambia radicalmente cuando juega ante su afición. Unionistas ha sumado 12 de los 18 puntos disputados en casa y no pierde en su estadio desde la segunda jornada. Una dualidad que explica buena parte de su situación clasificatoria y que convierte el próximo compromiso ante el Fabril en una prueba exigente para los de Manuel Pablo.