Xabi Campos en el Fabril-Barakaldo Carlota Blanco

El Fabril repite por segunda jornada consecutiva en Abegondo con la necesidad de sumar tres puntos para no descolgarse en la pelea por la permanencia. El filial blanquiazul recibe este domingo (16.00 horas, Fanplay TV) al Coria en el campo Arsenio Iglesias, en un encuentro que enfrenta a dos equipos separados por un solo triunfo y que buscan alejarse de la zona peligrosa. Los de Manuel Pablo, decimoctavos con doce puntos, tienen ante sí una oportunidad para empezar a cambiar el rumbo de una temporada que se ha complicado más de lo esperado.

El empate de la pasada jornada frente al Barakaldo (2-2) dejó un sabor agridulce. El Fabril volvió a competir, mostró capacidad para discutirle el partido a un rival de mayor experiencia y sumó después de dos derrotas consecutivas, pero tampoco consiguió cerrar un encuentro que tenía encarrilado. Los blanquiazules siguen pagando demasiado caros sus errores, especialmente en las acciones a balón parado, una faceta que se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del cuerpo técnico.

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El preparador canario no esconde, sin embargo, que el equipo ha mejorado su rendimiento competitivo en las últimas semanas. El entrenador grancanario quiere que sus futbolistas mantengan la línea de los últimos encuentros, pero también que aprendan a gestionar mejor los momentos decisivos. “No nos podemos desconectar”, advirtió en la previa.

Una consigna que cobra especial importancia ante un Coria que llega en un buen momento de resultados. El conjunto extremeño ocupa la decimotercera posición con quince puntos y ha sumado cuatro resultados positivos en sus cinco últimos compromisos, con tres victorias y un empate. Un rival que ha encontrado cierta regularidad y que obligará al filial a mantener la concentración durante los noventa minutos.

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Las circunstancias tampoco facilitan la tarea a Manuel Pablo. Estévez, Vergara y Dipanda continúan fuera de la dinámica de competición por sus problemas físicos, mientras que Manu Ferreiro estará ausente durante varias semanas por una rotura muscular. El técnico mantiene, no obstante, su confianza en los futbolistas disponibles y en los jóvenes que vienen apretando desde el Juvenil A.

Abegondo ofrece una nueva oportunidad. Después del empate ante el Barakaldo, el Fabril vuelve a jugar ante su gente con la obligación de sumar de tres. Porque, a estas alturas, cada punto cuenta y los duelos directos pueden marcar el camino de la permanencia.