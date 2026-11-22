Manuel Pablo en el partido ante el Coria Javier Alborés

Manuel Pablo no ocultó su frustración tras un nuevo tropiezo del Fabril, que dejó escapar una ventaja de dos goles en el tramo final para terminar empatando (3-3). El técnico blanquiazul lamentó los errores defensivos, especialmente a balón parado y en el juego directo, y reconoció su responsabilidad en una decisión tomada en los últimos minutos.

Valoración. "Como siempre, un partido muy disputado. Como lo son todos en esta categoría. Hemos conseguido tener fútbol pese a que ellos acumulaban mucha gente atrás y no encontrábamos los espacios. Poco a poco se ha ido abriendo el partido. Nos han marcado otra vez a balón parado, pero empatamos muy rápido. En la segunda parte supimos aprovechar más los espacios, cada vez había más. Nos hemos puesto con mucha ventaja, pero hemos vuelto a fracasar en el juego directo y el balón parado. Así ha sido".

Un final difícil de explicar. "Tuvimos nuestras opciones de marcar el cuarto. Estábamos teniendo muchas situaciones como para poder aprovechar. No lo hemos hecho y luego hemos sufrido en el juego directo. Culpa mía también. Al final he protegido a Yayo porque le habían sacado tarjeta y él nos podía haber dado más en ese fútbol. Asumo la culpa en el juego directo de los últimos minutos. Se nos ha escapado el partido otra vez".

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¿Qué faltó? "Hemos tenido momentos de circular tranquilos, pero no hemos sido determinantes en área y al final no hemos estado a la par de ellos en duelos, segundas jugadas, córners y centros".

Muchos goles encajados. "Cuando te meten tantos en cada partido, es complicado ganar. Estamos sufriendo mucho en balón parado y duelos. Hay que hacerse fuerte, lo habíamos hablado. Estamos tratando de corregirlo. Hemos metido más gente en el área para defenderlo, pero sigue pasando. Hay que hacerse responsables".

Moral. "Veníamos hablando de que estamos tan cerca, tan cerca, tan cerca... Siempre hemos estado ahí. Hemos competido bien, pero siempre se escapa por detalles o errores. Hay que seguir en esta línea. Parece que merecemos la victoria, pero no somos capaces de conseguirla".

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El coste de la inexperiencia. "Los equipos jóvenes tienen estas cosas. No tenemos veteranos que puedan corregir. Tenemos que aprender y estamos en eso, pero llevamos bastantes jornadas. Tenemos que seguir insistiendo. Esa debilidad defensiva nos está costando".

Triste por el resultado. "Estoy fastidiado, como todos. Teníamos un 3-1 a falta del descuento... Analizo el cambio del final y pienso que es un error que ha condicionado. No sabía lo que podía pasar".