Manu Serrano sortea la presión de Gallastegi Javier Alborés

Todo lo que podía suceder en un partido de fútbol pareció concentrarse en Abegondo. Seis goles, remontadas, penaltis y drama. El Fabril se rehizo al gol inicial, consiguió ponerse dos goles por delante y acarició una victoria que parecía asegurada. Sin embargo, dos golpes en el tiempo añadido transformaron una tarde de celebración en un empate difícil de explicar ante el Coria (3-3).

El calendario ofrecía por segunda semana consecutiva la posibilidad de revertir la dinámica de negativa de resultados ante otro rival directo en la pelea por la salvación. Los blanquiazules llegaban a la cita habiendo mejorado en las últimas semanas su imagen, pero no lo suficiente para escalar en clasificación y creerse esa sensación.

Sorprendió Manuel Pablo con la alineación. El técnico grancanario sentó a Kevin Sánchez, que luego lució un vendaje en su rodilla, e introdujo al todavía juvenil de segundo año Mauro Valeiro. El internacional con España sub-18 fue un enlace más en el centro del campo, compuesto por hasta cuatro hombres. El plan de partido lo demandaba. Un ejemplo de que no por jugar con una línea de cinco dos equipos van a plantear lo mismo. El Coria esperaba ordenado, cada vez más cerca de su propia portería, mientras que los locales monopolizaban la posesión de balón con secuencias largas.

Se le atragantó ese bloque bajo al Fabril durante una primera mitad en la que no sucedieron cosas importantes hasta llegar a los últimos minutos. Todos los caminos hacia la meta visitante estaban cortados, por lo que hubo que recurrir a los tiros de media y larga distancia para probar a Javi Garrido y hacer saltar a una defensa muy hundida. Noé Carrillo abrió la veda, con un disparo que se marchó pocos centímetros por encima del larguero. Fue el más dañino. Los siguientes de Rubén y Teijo llevaban tintes de desesperación por la incapacidad de no provocar grietas en el muro cacereño.

Estuvo cómodo el Coria sin balón y amenazaba con el tanto en las carreras del solitario Iván Ramos como en las jugadas de estrategia. Porque sí, el balón parado fue de nuevo una pesadilla. Los de Rai Rosa ya habían llevado peligro en una falta botada al área que, tras un intento de control, atrapó Ríos. Pero el aviso terminó siendo castigo. Xabi Campos perdió, sin mirar el balón, la disputa en el segundo palo y, tras otro toque en el primero, Edu Llorente hizo el 0-1.

El balón parado vuelve a castigar al Fabril por cuarta jornada consecutiva Más información

El último y quinto retrato consecutivo de la dificultad que tiene el Fabril para hacerse fuerte en el área. Sin embargo, esta vez no hubo casi tiempo ni para lamentarse. Una mano de Iñaki León en un centro pasado dio paso al penalti que Adrián Guerrero, con suspenso, transformó en el 1-1. Javi Garrido lo detuvo en primera instancia con una mano dura, pero el extremo fue más rápido que nadie al rebote y empujó el balón con rabia al fondo de la red justo antes del descanso.

Con otra energía

Ni siquiera el paso por vestuarios interrumpió la ola del Fabril, espoleado por el tanto del empate y decidido a prolongar su reacción, hasta el punto de volver a golpear nada más arrancar la segunda mitad. Noé Carrillo, tras una de sus clásicas conducciones, abrió a Xabi Campos, que asistió a Iker Gil con un excepcional centro que el de Rial hizo aún mejor con su remate de primeras.

Lo hecho hasta el momento ya no le valía al Coria para irse con algo positivo de Abegondo y Rai Rosa intervino de inmediato. El triple trueque les ayudó a cambiar su actitud reactiva y tuvieron su oportunidad de meterse de lleno en el partido. Gallastegi cabeceó un envío tenso, pero Ríos le negó el gol con una estirada abajo clave.

Se llevaba las manos a la cabeza el delantero visitante con la ocasión que precedió a la acción en la que los de Manuel Pablo pusieron más tierra de por medio. Del pie izquierdo de Xabi Campos volvió a nacer la jugada, con un pase raso que encontró a Mauro Valeiro. Al coruñés se le quedó algo atrás, pero fue lo suficientemente ágil para revolverse y provocar el segundo penalti de la tarde. Lo señaló Manuel Pozueta en directo y se reafirmó en su decisión tras una revisión de más de tres minutos. Guerrero asumió de nuevo la responsabilidad, que ya no era tanta, y fusiló a la escuadra para hacer el segundo en su cuenta particular, el quinto en lo que va de curso.

Pudo hacer el cuarto el Fabril, pero desperdició tres llegadas muy claras y lo pagó caro. Tapia acortó distancias de cabeza y, cuando ya se habían consumido cuatro de los siete minutos añadidos, llegó la novatada. Mardones metió la pata y la tercera pena máxima permitió a Rafael Núñez convertir en realidad lo que la tribuna de Abegondo temía.