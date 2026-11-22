Javier AlborÃ©s.Fabril-Coira EC

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras empatar ante el Coria en Abegondo (3-3).

Hugo Ríos (6). No pudo hacer nada en ninguno de los tres tantos y dejó una muy buena parada a un remate de cabeza justo antes del 3-1.

Adrián Guerrero (8). Transformó los dos penaltis, uno en el rebote, y se coloca como el máximo goleador del equipo. Se aplicó en defensa y no paró de producir en ataque. Perdonó el 4-1 antes de que ocurriese la desgracia.

Quique Teijo (5). No fue contundente en varias jugadas de balón parado que su par remató o contactó la pelota.

Samu Fernández (5). Sufrió con Iván en las acciones de transición en carrera que buscaba el Coria. En el 3-3 podía haber estado más sólido.

Manu Serrano (6). El más fiable de la línea de tres. Tanto para sacar el balón, su gran especialidad,como para pelear en duelos. Salió vencedor la mayoría de veces que tuvo que ir al suelo

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Xabi Campos (7). Asistente en el segundo y dio el pase a Valeiro en la acción del penalti. El primer gol del Coria es una acción a balón parado en la que se olvida de mirar el balón y le ganan el duelo en el segundo palo.

Yayo González (5). No fue su mejor partido, pero aún así el equipo le echó en falta para protegerse del juego directo en los minutos finales.

Rubén López (5). Lo intentó desde el borde del área en varias ocasiones y recorrió el campo de área a área.

Noé Carrillo (8). Gira, acelera y siempre mejora la jugada. Tanto en la base de la jugada como cuando se suelta en campo contrario. Volvió a ser líder con el balón en los pies.

Mauro Valeiro (6). Se movió por detrás de Iker, como cuarto centrocampista, pero apenas intervino en zonas decisivas. Provocó el penalti del 3-1 después de revolverse bien.

Iker Gil (7). Se desquitó de su fallo de la semana pasada con un muy buen remate de primeras con el que hizo el 2-1.

Los cambios

Martín Ochoa (7). Estiró al equipo con desmarques y ganó muchos balones de espalda. Dejó mano a mano a Kevin con un fabuloso pase.

Kevin Sánchez (5). Pidió penalti en una acción que el árbitro no decretó ni tras revisión.

Koke San José (S.C.). Entró en el 85 y apenas intevino.

Álvaro Mardones (3). Metió la pata y cometió el penalti en el añadido.

Iker Vidal (S.C). Entró en el descuento.