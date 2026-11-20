Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo German Barreiros

Manuel Pablo tiene claro el camino que debe seguir el Fabril para recuperar la confianza y volver a sumar de tres. El técnico grancanario considera que el equipo ha mejorado su imagen competitiva en las tres últimas jornadas, aunque continúa pagando caros algunos errores, especialmente a balón parado, donde "se ha generado un problema que no había". El filial blanquiazul tendrá este domingo (16.00h, Abegondo) un nuevo examen ante un rival directo en la pelea por la salvación, el Coria.

Apartado físico. "En principio, las mismas situaciones que estas semanas. Las bajas de Estévez, Vergara y... Dipanda también. Todos disponibles, a expensas de los que puedan ir con el primer equipo. No son jugadores que estén para dentro de una semana, sino para un período más largo. El que más cerca está es Dipanda. Damián también está entrenando, pero está sin ficha. Perdimos también a Manu Ferreiro. Son situaciones que no esperamos hasta dentro de tres semanas, un mes o más".

Cómo lleva la situación Manuel Pablo. "Hay que acostumbrarse y corregir. Estar encima de ellos e intentar buscar soluciones. Somos los nuevos, gente joven, y estamos aprendiendo de todo lo que nos está pasando. Hay que buscar soluciones a todos los errores que estamos cometiendo, que nos están lastrando mucho. Competimos todos los días, salvo el Extremadura. Ahora el balón parado se ha convertido en un dolor de cabeza cuando antes no nos remataban. Estamos en esa dinámica en la que todas esas situaciones se vuelven en contra".

El Coria. "De los últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado uno. Nosotros queremos coger también dinámica positiva. Tenemos que mantener lo que hicimos el otro día, que competimos bien contra un equipo muy fuerte, de duelos. Hay que saber que es una categoría muy igualada, que no nos podemos desconectar. Hay que intentar que los errores sean los menos posibles y que no nos perjudiquen".

Manu Ferreiro. "Todavía están decidiendo y haciendo pruebas. Es una rotura y no va a ser de una semana o dos. Es una pena porque cuando hablamos de Manu, hablamos de su talento, pero ese tema de lesiones le está costando. Pero tenemos plantilla suficiente y jugadores en el Juvenil apretando".

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Noé ofreciendo números y por encima del resto. "Cuando entrenas con jugadores mejores y te sientes a ese nivel, puede ser que te dé esa madurez que necesitan estos jugadores. Está a un buen nivel, aunque siempre hemos tenido problemas con las lesiones con él. Las categorías están para algo y ese ritmo que traen de Primera tiene que demostrarlo para ayudarnos. Está haciendo un muy buen papel".

Asimilación a jugar con el Fabril por parte de Noé. "Tiene que ver con las expectativas que tú tengas. Cada uno tiene su equipo y le decimos que tiene que competir en ese equipo, aunque entrenes con otro. Lo que tiene que hacer es demostrar que entrenar con un equipo de superior categoría le está sirviendo. Hay que tomarlo como algo bueno, al final vas a competir. Es lo mejor para que no pierda el ritmo y pueda enseñar su evolución".

Diferencias entre Riazor y Abegondo. "No sé si cambia. Yo creo que en Riazor, hasta el día del Extremadura, estábamos compitiendo bien y yo les veía cómodos. Aquí es nuestra casa, estamos todo el día aquí. Estamos igual de cómodos".

En el buen camino. "Después del partido contra el Extremadura estaba claro que teníamos que cambiar esa imagen. En estos últimos partidos hemos competido bastante bien, pero seguimos cometiendo errores. Hasta ese día no nos habían rematado en saques de esquina y a partir de ahí se creó el caos. Nuestra línea debe ser la de estos últimos partidos. Estamos compitiendo mejor, pero hay que solucionar los errores".

Cómo solventar el problema a balón parado. "Se ha creado un problema donde no lo había. Quitas unos y vienen otros. Es buscar soluciones, cambiar cosas y prestar más atención a las marcas. Muchas veces son duelos individuales. Hay que estar más conectados y mentalizados".