Manu Ferreiro en el Ruta de la Plata, escenario de su primera titularidad en esta temporada RCD

La mala fortuna con las lesiones vuelve a cruzarse en el camino de Manu Ferreiro. El mediapunta del Fabril sufre una rotura que le obligará a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego. Así lo confirmó Manuel Pablo en la rueda de prensa de este viernes previa al encuentro del domingo (16.00 horas, en Abegondo) ante el Coria. "Todavía están decidiendo y haciendo pruebas. Es una rotura y no va a ser de una semana o dos", explicó el técnico grancanario, que todavía desconoce el alcance exacto del nuevo contragolpe.

La lesión supone un nuevo frenazo para el lucense, que no está pudiendo tener continuidad en el último año. Solo ha participado en en cuatro encuentros esta temporada con el filial blanquiazul, en los que le ha dado para acumular 157 minutos. Reapareció con siete minutos en el Anxo Carro y, tras jugar toda la segunda mitad en la derrota ante el Extremadura, fue titular ante el Zamora y Getxo, donde se quedó en el vestuario tras el descanso por las dolencias en el aductor.

Su actuación en el Ruta de la Plata invitaba al optimismo. Tras ocho meses sin salir de inicio, abrió el marcador con uno de los goles del curso en Primera Federación. Un disparo desde más de 30 metros que sorprendió al portero local, en posiciones adelantadas, y contribuyó a la victoria del equipo coruñés.

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"Estamos siendo precavidos porque he tenido la suerte de disfrutar de él, pero también la mala suerte de que ha tenido muchas lesiones con nosotros. Es un jugador con mucho talento, muy competitivo. Es uno de los jugadores que puede marcar diferencias. Lo importante es tenerlo. Yo, por desgracia, cada vez que lo tengo lo disfruto poco", decía entonces Manuel Pablo, que ahora pierde de nuevo a uno de los jugadores más destacados de su plantel.