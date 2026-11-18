Yayo González trata de ganar un duelo aéreo en el partido ante el Barakaldo Carlota Blanco

El regreso a Abegondo dejó al Fabril una sensación agridulce. El filial deportivista rescató un punto con un tanto de Noé Carrillo en el minuto 89 e incluso pudo llevarse la victoria, en un agarrón sobre Martín Ochoa que el árbitro no señaló como penalti. Pero el empate volvió a poner el foco sobre la debilidad que más está pagando el equipo coruñés en su estreno en Primera Federación: la defensa de las jugadas a balón parado. Los de Manuel Pablo encadenan cuatro jornadas recibiendo goles en saques de esquina y acumulan ocho tantos en contra en acciones de estrategia en lo que va de campeonato, el 38,1% de los 21 encajados hasta el momento.

El último capítulo llegó cuando atravesaban sus minutos más cómodos. Después de adelantarse con la primera diana de Kevin Sánchez este curso, los locales enlazaban sus mejores secuencias cuando los gualdinegros encontraron el empate en un córner, con dos contactos dentro del área. Pablo Trigueros peinó a la altura del primer palo y Markel Ruiz apareció en el segundo libre de marca para devolver la igualdad al marcador. Una fortaleza del conjunto vasco de la que se había advertido en los días previos y un golpe que evidenció, una vez más, todas las dificultades de los blanquiazules para proteger su área en este tipo de situaciones.

El problema no es nuevo. Ante el Arenas de Getxo, el Fabril encajó el primer tanto en un saque de esquina jugado en corto y recibió el segundo después de una falta lateral. Ante el Zamora, pese a que terminó ganando, también concedió un gol a la salida de un córner. Y en la goleada por 0-5 ante el CD Extremadura en Riazor, el rival encontró dos veces el camino hacia la portería de Ríos desde el banderín. Cuatro jornadas consecutivas encajando en saques de esquina, una tendencia demasiado persistente como para considerarla circunstancial.

Noé Carrillo no ha dicho su última palabra Más información

El análisis estadístico manifiesta dicha carencia. Según los datos de Driblab, el Fabril encabeza la clasificación de peligro esperado concedido procedente de acciones a balón parado, con un registro de 5,54, por delante del Pontevedra (5,32) y el Racing de Ferrol (5,08).

“Hemos cometido errores y, como siempre, nos han perjudicado mucho", lamentó el técnico grancanario, que también vio cómo un fallo en salida de balón propiciaba el 1-2 del Barakaldo. Reaccionaron a tiempo y evitaron la derrota, pero nada puede ocultar una deficiencia que se repite cada fin de semana y que está costando demasiado caro.