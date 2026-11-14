Previa | Un examen de fuerza y contundencia

Xabi Campos en el partido ante el CD Extremadura Quintana

El Fabril regresa este sábado (a las 18.45 horas) a Abegondo para medirse al Barakaldo en busca de tres puntos que le permitan abandonar los puestos de descenso y seguir aprendiendo de la categoría con un resultado positivo que amenice el proceso. El filial afronta el primero de los dos compromisos consecutivos que disputará en casa con los que desea escalar en la clasificación y coger aire en una temporada de altibajos, como cabía esperar por la inexperiencia, pero en la que los tropiezos están pesando más que las alegrías. También mentalmente.

La adaptación a Primera Federación está siendo un ejercicio exigente para un grupo que en su amplia mayoría está debutando en el fútbol de bronce. Enfrente hay rivales más curtidos, acostumbrados a estar en el tercer escalón y conocedores de los requisitos competitivos que se demandan. Hasta ahí aspiran a llegar los de Manuel Pablo, que deberán ir cogiendo apuntes sobre la marcha, aunque sin dejarse ir.

El técnico grancanario insiste en la necesidad de corregir errores impropios de este nivel y que, sin embargo, empiezan a repetirse con demasiada frecuencia. Uno de los aspectos que más le preocupan son las desconexiones que sufren durante los partidos. “Tenemos que estar mucho más concentrados; en cada minuto, en cada segundo, hay que estar metidos”, señaló. Considera que esos momentos marcan una de las principales diferencias respecto a lo que que el año pasado te podías permitir y ahora no. A su vez, reclama a sus pupilos mayor capacidad de identificar según qué situaciones y simplificar acciones cuando el contexto lo requiere, sin que eso caiga en una pérdida de la personalidad. “No todas las veces se puede salir desde atrás jugando”, recordó.

El equipo coruñés volverá a Abegondo 202 días después de su último encuentro en el Arsenio Iglesias. Tras ejercer las cinco primeras jornadas como local en Riazor, los blanquiazules recuperan su escenario habitual, donde disputará también el próximo domingo su siguiente compromiso liguero ante el Coria. Dos citas consecutivas en casa que se presentan como una oportunidad única para sanar y volver a creer en todas las capacidades que tiene el plantel.

El Fabril regresa a Abegondo en un momento clave Más información

El primero de los adversarios será un Barakaldo que llega con tres puntos más y después de encadenar cuatro encuentros sin conocer la derrota. Los gualdinegros han encontrado en la solidez defensiva su mayor virtud, hasta el punto de mantener su portería a cero en los últimos cuatro enfrentamientos. Un registro que contrasta con el Fabril, que solo ha conseguido cerrar su marco ante el Rea Unión (2-0).

El cuadro vizcaíno se ha hecho fuerte desde atrás, pero también dominan muchos registros ofensivos que definen su forma de generar peligro en área contraria. Es el tercer equipo con más duelos ofensivos ganados, el segundo con mayor xG (goles esperados) a balón parado, el que más centros realiza al área pequeña y el cuarto con más tantos de cabeza anotados.

Los datos anticipan el tipo de partido que tendrá que afrontar el Fabril. “Es uno de los rivales más físicos de la categoría, de los más constantes en lo que hacen, son de muchos duelos, aprietan muy fuerte. Nos tenemos que poner a la altura de su exigencia física, sabemos que habrá muchos duelos y no podemos pensar que solo con nuestro juego podemos ganar”, indicó Manuel Pablo, que ya ha visto esta película en alguna que otra jornada anterior.

Manuel Pablo: "Tenemos que estar mucho más concentrados; en cada minuto, en cada segundo, hay que estar metidos en el partido" Más información

El encuentro también devolverá a A Coruña a dos antiguos integrantes de la estructura herculina. Óscar Marotías, que militó dos temporadas en el Fabril, y Pablo Trigueros, que formó parte del Deportivo en la 2021-22 regresarán a Abegondo como rivales.

En el apartado de bajas, Manu Ferreiro no podrá participar. El mediapunta, que se quedó en el vestuario tras el descanso en Getxo por unas molestias en el aductor, está pendiente de pruebas para conocer el alcance exacto de sus dolencias. Manuel Pablo reconoció que su situación preocupa, después de un periodo marcado por dos lesiones de larga duración. Noé Carrillo y Kevin Sánchez, en cambio, vuelven a estar disponibles y apuntan a partir de nuevo como titulares. Por su parte, el Barakaldo llega con ausencias sensibles, especialmente en la medular. Iván Castillo, que cumplirá sanción por acumulación de amarillas, Álvaro Peña y Unai Naveira, lesionados, no viajarán con sus compañeros.