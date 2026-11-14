Manuel Pablo: "Hemos cometido errores y, como siempre, nos han perjudicado mucho"
El técnico del Fabril analizó en rueda de prensa el empate del filial blanquiazul ante el Barakaldo (2-2)
Manuel Pablo, técnico del Fabril, analizó en rueda de prensa el empate ante el Barakaldo (2-2) y volvió a incidir en el peso que están teniendo los errores en los resultados del filial blanquiazul. Pese a ello, destacó la buena línea competitiva de los suyos y afirmó que su equipo debe mantener la dinámica de los dos últimos partidos.
Valoración del partido. "Hemos querido ir a por la victoria en todo momento. Hemos cometido errores y, como siempre, nos han perjudicado mucho. Otra vez no volvemos a tener acierto. Hemos tenido muchas llegadas. El primer gol nos ha hecho daño, porque estábamos bien, y nos ha costado volver al partido. Cuando volvimos, hemos vuelto a cargar mucho, a tener nuestras opciones, nuestras llegadas. Han defendido bien, pero estábamos muy metidos y hemos tenido nuestras situaciones para adelantarnos. Después, otro error en el juego. Hemos salido muy bien en la segunda parte, pero tuvimos varios errores de despeje, de dejar balones muy cortos, pérdidas atrás y nos ha metido ese segundo gol. Lo hemos seguido intentando con la energía que nos quedaba, con los cambios, y yo notaba que estábamos bien. Al final, nos perjudican los errores".
Errores. "Es la categoría, la tenemos que entender. Hay que vivir cada minuto, cada segundo y estar concentrado. Equipos como estos, que son muy directos, segundas jugadas, duelos... No podemos despistarnos ni medio segundo. Después tienen el acierto, el balón que le cae justo en las dos situaciones a un jugador libre. Nosotros hemos intentado estar muy metidos en los duelos, sobre todo defensivos. Estar muy cerca, apretar mucho, ante un equipo que es muy difícil en ese sentido".
Encuentro muy exigente mentalmente. "Es lo que sabíamos, que ellos son un equipo constante, físico, y que teníamos que igualarlos en ese sentido. Y después, con balón tener nuestra tranquilidad, sobre todo en zonas donde podíamos jugar. Había momentos donde nos apretaban mano a mano y tenías que saltar esa primera presión. Pero hemos trabajado siempre ese segundo balón. Lógicamente, no vas a ganar todo, pero hemos ganado situaciones y a partir de ahí hemos estado muy activados. El acierto en ataque nos ha perjudicado y nuestros propios errores".
Posición de Kevin. "A Kevin lo hemos puesto desde el principio dentro. Hemos intentado jugar con dos puntas. Lo que pasa es que él venía fuera para intentar sacar a Trigueros fuera, como estábamos muchas veces mano a mano... Le ha intentado corregir varias veces para que se metiera dentro, porque lo que quería era un duelo dentro más a pares y lo ha hecho más en la segunda parte. También un poco al final de la primera, que ha recibido alguno allí, pero era un poco la idea que buscábamos. Y desde dentro sí que poder hacer un desmarque hacia afuera, aprovechando esa velocidad que tenía y esos unos para unos con Trigueros".
Otro gol de Noé Carrillo. "No vamos a descubrir a Noé. Sabemos que era uno de los jugadores que, si contábamos con él, nuestro nivel iba a subir. Lo está haciendo muy bien. Ha aguantado ya todo el partido. Le han hecho 70 faltas igualmente y no hemos podido sacar una tarjeta hasta el final. Ha tenido muchos cortes de juego en ese sentido, pero él sigue intentándolo. Es lo que dije un poco el viernes, es un líder con balón, la gente sabe que en ese sentido siempre va a estar preparado para ayudar al equipo y le agradecemos".
¿Cómo está el equipo? "No suelo entrar al vestuario después de los partidos, intento estar más tranquilo. Lógicamente, está jodido. Puedes tener hoy sensaciones distintas porque al final era un partido que estabas perdiendo y que empatas al final. Hay que seguir en esta línea competitiva y entender los errores. A partir de ahí, el equipo ahora está en una dinámica que está compitiendo bien, pero que esos errores nos están haciendo daño. A veces pasa que cuando estás en esas situaciones, te van todas al mismo lado, y a veces cuando estás en rachas positivas, pues igual la fallan o ese error no le cae justo al jugador que estaba ahí. Tenemos que asumir que nos está costando en esas situaciones y a partir de ahí seguir en la misma línea que estamos llevando los dos últimos dos partidos. Acertar, lógicamente, más en campo rival, y por lo menos no perder esa esencia competitiva que estamos teniendo ahora".