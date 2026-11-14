Noé Carrillo y Kevin Sánchez celebran el tanto del burgalés en la primera mitad Carlota Blanco

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras empatar ante el Barakaldo en Abegondo (2-2).

Hugo Ríos (4). Hizo una muy buena parada en la primera mitad a un disparo de Calera, pero un mal desplazamiento de balón provocó el 1-2. No levantó la pelota y la acción acabó en gol en contra.

Adrián Guerrero (5). Estuvo más concentrado en el partido. Echó una mano en defensa y llegó al último tercio, aunque sin la presencia y amenaza que transmitía de extremo.

Quique Teijo (4). Sale en la foto del 1-1 tras perder la marca en la segunda acción. También permitió el remate en la siguiente jugada de estrategia, pero intervino Ríos.

Samu Fernández (6). Serio y sólido. Respondió bien en los duelos con Okolo.

Manu Serrano (7). Mucha personalidad con el balón en los pies. Es el central más aseado en salida de pelota y, sin ella, estuvo intenso. Vio la amarilla en una disputa aérea.

Xabi Campos (6). Disfrutó de su quinta titularidad consecutiva con el Fabril. Supo cuándo jugar fácil y cuándo avanzar por el carril. Sus centros llevaron mucho veneno.

Yayo González (5). El asturiano trató de juntar las líneas. Fue sustituido tras recibir un golpe cuando iba a completar el encuentro.

Rubén López (7). Robó dos balones en posiciones adelantadas que permitieron al filial blanquiazul plantarse en zonas de finalización.

Noé Carrillo (9). Exhibición individual del de Teo, que rescató al Fabril. Asistió y anotó el gol del empate en el último suspiro. Sus conducciones fueron la gran amenaza del Fabril. Primera Federación se le queda muy pequeña.

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Kevin Sánchez (7). Marcó su primera diana de la temporada tras un remate con pierna izquierda. En la segunda mitad se movió más por zonas interiores y participó más.

Iker Gil (4). Era el destinatario de los balones en largo de Ríos, pero no lo tuvo fácil con Marotías. Falló una ocasión de gol inmejorable, dentro del área pequeña.

Los cambios

Martín Ochoa (5). Implicado en el penalti que reclamó todo Abegondo en el añadido.

Koke San José (5). Piernas frescas para los últimos diez minutos.

Mauro Valeiro (5). No entró en juego. El partido estaba muy tenso.

Álvaro Mardones (5). Entró para ser lateral derecho y poder cambiar el dibujo.

David Domínguez (S.C). Sin tiempo para demostrar.