Rubén López y Xabi Campos tratan de robarle el balón al jugador del Barakaldo Carlota Blanco

El Fabril volvió a Abegondo para sumar un nuevo punto 'in extremis' ante el Barakaldo (2-2). Un tanto de Noé Carrillo en el minuto 89 evitó el tropiezo del filial blanquiazul, que tuvo que reaccionar en el tramo final después de verse por detrás en el marcador. El de Teo fue decisivo y rescató a los locales con una nueva exhibición individual.

Es bien sabido que Manuel Pablo no es de repetir alineaciones, aunque esta vez optó por tocar lo mínimo y, además, de manera obligada. Manu Ferreiro, baja por molestias en el aductor, fue el único cambio respecto al once presentado en Getxo. Iker Gil entró en su lugar y, como consecuencia, Kevin Sánchez jugó más liberado.

El fútbol no es ajeno a las emociones y condiciona hasta planes de partidos. El Fabril, necesitado de puntos, simplificó su juego y el Barakaldo, con la flecha para arriba, fue arriba a incomodar. Los visitantes plantearon de inicio una presión muy adelantada, con emparejamientos individuales por todo el campo. No le importó demasiado al filial, que encontró en los balones directos a última línea su vía para minimizar riesgos, con Iker y Kevin en un mano a mano ante los exblanquiazules Marotías y Trigueros.

Un partido de duelos por todo el campo en el que el Fabril encontró espacios para explotar su talento. Y ahí saltó a escena la gran especialidad de Noé Carrillo. Cambió el ritmo en conducción y levantó la cabeza para detectar la llegada de Kevin, completamente solo en parte izquierda. Le entregó el balón y el burgalés, dentro del área, definió con la zurda al palo largo para hacer el 1-0. Adiós a la sequía.

Eran los mejores minutos del equipo coruñés, que ganaban confianza con las primeras circulaciones largas. Xabi Campos, desequilibrado, finalizó una de ellas, pero su remate se marchó alto. Pero todo volvió a cambiar cuando los gualdinegros castigaron uno de los puntos débiles. Era un peligro que se intuía de uno de los equipos más dañinos a balón parado de la categoría. Pablo Trigueros peinó el saque de esquina en el primer palo y Markel Ruiz, en el segundo, apareció libre de marca para establecer el 1-1.

Duró poco la alegría en Abegondo. El Barakaldo comenzó a imponerse en las disputas y rozó el segundo en otra jugada de estrategia. Hugo Ríos evitó el tanto con una gran respuesta al disparo de Samu Calera. El filal resistió a esa fase del encuentro y llegó al intermedio tras un doble intento de Rubén y Guerrero.

Despiste y rescate

El Fabril dio un paso al frente en la segunda mitad. El técnico grancanario modificó ligeramente el dibujo y acercó a Kevin a zonas más interiores para ganar más presencia. También ayudó el desgaste de los vizcaínos, que ya arrastraban muchos esfuerzos en sus piernas.

El filial dominaba y tuvo la más clara es las botas de Iker Gil. Un robo alto de Rubén López acabó en centro tenso de Kevin al área pequeña, pero el de Rial, con todo a favor, no consiguió convertir la ocasión de gol o gol. Inmediatamente después dejó su sitio a Martín Ochoa.

Imanol de la Sota también movió el banquillo y encontró el premio en un nuevo despiste local. Hugo Ríos envió un balón comprometido a Noé Carrillo, que no logró controlarlo. El Barakaldo aprovechó el desajuste y Eneko estrelló su disparo en el palo. El rechace cayó en los pies de Carlos Mattheus, que hizo el 1-2.

Quedaba poco margen de maniobra, pero volvió a aparecer Noé Carrillo. El atacante redondeó otra gran actuación con la que demostró que está para retos más grandes. Recibió en la frontal, se hizo hueco con un recorte y armó la zurda para devolver la igualada en el minuto 89. Todavía hubo tiempo para reclamar un posible penalti por agarrón a Martín Ochoa, pero Marc Oltra no lo señaló.