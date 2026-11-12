Manuel Pablo: "Tenemos que estar mucho más concentrados; en cada minuto, en cada segundo, hay que estar metidos en el partido"

Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo German Barreiros

Mantener la calma, aprender de los errores y seguir evolucionando. Esas son las claves que Manuel Pablo dio en la rueda de prensa previa al partido contra el Barakaldo para que el Fabril logre adaptarse a la categoría. Este sábado (18.45 horas en Abegondo), el filial blanquiazul tiene una nueva oportunidad para puntuar y redimirse de la derrota que sufrió ante el Arenas en la pasada jornada, y el técnico grancanario tiene claro que será un encuentro en el que tendrán que igualar la "exigencia física" de su rival.

Semana después de la derrota. “Después del partido estás mal porque tuvimos momentos para ganar, pero no estuvimos acertados. Pensabas que te ibas a ir con un punt y al final te quedas mal porque pierdes. Son lecciones para aprender. La clasificación está muy igualada, cada partido cuenta, cada punto cuenta. A partir de ahí tenemos que estar al nivel. El acierto del rival y el desacierto tuyo pueden cambiar en un momento dado. Son partidos muy igualados”.

Mantener la calma. “Sí, sobre todo cuando no vas tan positivo, la cabeza piensa más. Tenemos que estar encima e intentar quitarles esa presión que hemos notado en algunos momentos, intentar simplificar un poco más las cosas. No podemos quitarle la esencia del todo al equipo. Son chavales, están aprendiendo, saben que su forma de jugar es esa, combinar, pero es verdad que hay que saber dónde cometemos los errores, dónde están las situaciones de riesgo para aprender de ellas y mejorar”.

Próximo rival, Barakaldo. “Es uno de los rivales más físicos de la categoría, de los más constantes en lo que hacen, son de muchos duelos, aprietan muy fuerte. Nos tenemos que poner a la altura de su exigencia física, sabemos que habrá muchos duelos y no podemos pensar que solo con nuestro juego podemos ganar. Los rivales también te marcan las exigencias y tú tienes que intentar estar a esa altura. Es un equipo que juega muy vertical, que acumula mucha gente en ataque y juega muy rápido, ha metido bastantes goles con centros laterales. Tenemos que intentar reducir todas esas situaciones”.

Vuelta a Abegondo. “Yo creo que en el juego no afecta en nada. Pienso que a nivel de la gente, puedes estar más cercano y a lo mejor pueden sentir un poco el apoyo, pero yo creo que los jugadores se sentían cómodos igual en Riazor por la sensación de amplitud, aunque las dimensiones sean las mismas. Sabemos que estamos aquí todos los días, hemos entrenado también en el campo 1 y llevamos años jugando ahí, así que no afecta para nada”.

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Adaptación a la categoría. “Estamos aprendiendo. Creo que entramos bien a la categoría, pero al final hay que seguir avanzando. En esas primeras jornadas hay muchos cambios de equipos que están abajo, después cogen rachas positivas; otros que están arriba cogen rachas negativas… Estamos intentando aprender de las situaciones, de la exigencia de la categoría, tenemos que saber que hay que estar mucho más concentrados, cada minuto, cada segundo hay que estar metido en el partido. No hay lugar para los despistes. Son aprendizajes que tenemos que hacer e intentar corregir en el día a día.

Manu Ferreiro. “Está con pruebas. Sabemos que para este fin de semana no está. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Tenemos mala suerte con él, con Noé también, porque han coincidido muy pocas veces en el campo y son jugadores que pueden ser determinantes, son jugadores que te suben el nivel. Él es el que peor está porque lleva un proceso de dos lesiones largas”.

Gestión a nivel mental. “Intentamos animarlo. A veces está resignado y a veces está tranquilo. Intentamos que corrija cosas también que pueden servirle para mejorar en ese tipo de trabajos previos o después de la lesión y que sean más constantes para que llegue en las mejores condiciones. Hay que seguir trabajando con él. Hay que creer en un jugador como él. Por nuestra parte, a lo mejor tenemos que llevarlo con más calma. Es verdad que lo ves entrenar y sientes que está preparador, pero venía de un periodo muy largo. A lo mejor tenemos que tener más tranquilidad con él”.

Aspecto que menos le convence del equipo. “Esos momentos de desconexión que tenemos en los partidos y en el día a día. Nos enfrentamos entre nosotros y en el día a día a lo mejor no se nota, pero en los partidos sí que hay momentos de desconexión, de bajar la cabeza, de no estar conectado, de no darle importancia al minuto a minuto. Esa es la mayor diferencia de la categoría con respecto a Segunda Federación. Lo estamos trabajando en el día a día, que no nos dé miedo hacer un despeje si hay una situación de riesgo. No todas las veces se puede salir e intentar rebasar a un contrario”.

Rol de los jugadores que ya conocen la categoría. “Lo asumen con total normalidad. Saben que los queríamos aquí porque tenían que tener ese papel, aunque ellos todavía son jóvenes. Ya han estado en la categoría e intentan apoyar y empujar al grupo”.

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Noé Carrillo. “Lo veo con mucha naturalidad, haciendo lo que hace cada fin de semana, lo que ofrece cada día. No es ese jugador líder al que se le oye, tiene ese liderazgo que está en el campo, que quiere la pelota. Le sale con naturalidad, no le pesa. Es un jugador al que a veces le pueden salir las cosas mal, pero su esencia es esa, ser líder sin tener que hablar o sin tener que decir una palabra de más”.