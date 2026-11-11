El Fabril regresa a Abegondo en un momento clave

Iker Gil en el partido disputado ante el Racing de Ferrol en Riazor Germán Barreiros

26 de abril de 2026. Esa es la última fecha en la que el Fabril disputó un partido oficial el Abegondo. 202 días después, el filial blanquiazul volverá a jugar en el que es su escenario por regla general. Será este sábado, a las 18.45 horas, cuando el equipo coruñés reciba al Barakaldo en la duodécima jornada de Liga, tras un inicio de temporada en el que siempre han ejercido de local en Riazor.

Aquel último precedente en Abegondo terminó con derrota por la mínima (0-1) ante el Valladolid Promesas. Una tarde en la que los de Manuel Pablo ya habían certificado su ascenso a Primera Federación y en la que el conjunto vallisoletano peleaba por alargar hasta la última jornada sus opciones de permanencia. Ahora, casi siete meses después, el Fabril regresa a casa siendo él el necesitado.

Y es que la vuelta al Campo Arsenio Iglesias llega en un momento delicado. Los blanquiazules son antepenúltimos con once puntos, los mismos que el Arenas de Getxo, su último rival, y se encuentran a dos puntos de la salvación. La derrota del pasado fin de semana en tierras vacas (2-1) dejó un sabor especialmente amargo. Después de generar innumerables ocasiones durante una primera mitad en la que se rehízo al gol inicial de los locales por mediación de Noé Carrillo, el Fabril terminó cediendo ante el que hasta el momento era el colista, encajando dos tantos a balón parado. El segundo, a falta de siete minutos para el final.

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El filial había disputado en Riazor sus cinco encuentros como local, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Estas últimas llegaron en sus duelos más recientes, frente al Racing de Ferrol y el CD Extremadura, con un marcador abultado (0-5) que agravó la mala racha.

El regreso a Abegondo abre ahora una oportunidad para cambiar la dinámica. De hecho, el Fabril afrontará dos encuentros consecutivos en su centro de entrenamientos. El primero será este sábado ante un Barakaldo que suma tres puntos más y encadena cuatro jornadas sin perder. Los vascos vienen de derrotar al Real Unión, aunque tienen una asignatura pendiente lejos de casa: en sus cuatro desplazamientos solo han conseguido un punto y únicamente han celebrado un gol.

Ocho días después, el próximo domingo a las 16.00 horas, el filial recibirá al CD Coria, decimoséptimo clasificado con un punto más que los blanquiazules. Dos citas cruciales para intentar levantar el vuelo y tratar de alejarse de unos puestos de descenso que los pupilos de Manuel Pablo ocupan desde hace tres semanas.