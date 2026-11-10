Kevin Sánchez en el partido celebrado en Lezama ante el Bilbao Athletic RCD

Kevin Sánchez sigue sin encontrar el camino del gol. Su regreso a la dinámica del Fabril después de dos semanas alejado del filial tampoco cambió una tendencia que empieza a prolongarse y ser preocupante. El delantero burgalés superó ante el Arenas de Getxo los 540 minutos en Primera Federación sin marcar, pese a firmar su actuación más productiva en ataque. Seis remates, tres de ellos entre los tres palos, no fueron suficientes para romper una sequía que contrasta con su anterior experiencia en el Cartagena. A estas alturas de la pasada temporada, cuando militaba cedido en el conjunto murciano, ya había anotado los dos tantos que acabarían siendo su único botín goleador.

Tampoco su paso por el primer equipo del Deportivo ha ayudado a revertir la situación. Ante el Atlético de Madrid tuvo en sus botas la posibilidad de rescatar un punto en el último suspiro, pero, con Jan Oblak ya fuera de la jugada, no acertó en el remate. Días más tarde, en la Copa del Rey frente al Auriense, sí encontró una pequeña recompensa al participar en el tanto que abrió el marcador. Persiguió un balón que parecía perdido, aprovechó un mal despeje de la defensa y sirvió desde la línea de fondo el pase atrás que Asp Jensen convirtió en el 0-1.

Kevin volvió al Fabril el pasado domingo tras dos semanas completas en dinámica del primer equipo. Aunque había entrado en la convocatoria del Deportivo para visitar al Espanyol, cogió un vuelo entre Barcelona y Bilbao esa misma tarde para llegar a tiempo al encuentro del filial, al igual que Noé Carrillo. En Getxo fue titular y disputó 71 minutos, estrenándose como referencia ofensiva en el nuevo dibujo de Manuel Pablo. Hasta entonces, había actuado siempre pegado a la banda izquierda, pero su nueva ubicación le permitió intervenir más cerca del área y asumir un mayor protagonismo en la finalización.

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Fue el jugador que más veces probó fortuna. Se fabricó situaciones de peligro por iniciativa propia y también encontró remates a partir de los pases de sus compañeros. Manu Obón le negó el gol en dos llegadas especialmente claras. Primero, tras un centro tenso de Rubén López nada más comenzar el encuentro, y después con una buena intervención ante su cabezazo a centro de Adrián Guerrero.

El Fabril terminó pagando su falta de acierto. Acumuló méritos durante la primera parte, pero perdonó sus ocasiones y acabó cediendo ante el Arenas en dos acciones a balón parado.

Mientras su producción anotadora sigue estancada, al menos está aportando desde otros registros. Con tres asistencias es el máximo asistente del filial blanquiazul, pero el equipo de Manuel Pablo necesita también que dé un paso adelante en la finalización. El burgalés ganó protagonismo con el cambio de posición en Getxo, pero el gol volvió a darle la espalda.