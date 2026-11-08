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Cantera

Previa | La delgada línea entre el alivio y el impulso

El Fabril visita al Arenas de Getxo con el objetivo de confirmar su reacción y salir de los puestos de descenso

Dani Fernández
Dani Fernández
08/11/2026 05:00
Kevin Sánchez con el Fabril
Kevin Sánchez en el partido entre la UD Logroñés y el Fabrill
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El triunfo en Zamora debe ser algo más que un alivio pasajero para el Fabril. Después de cuatro jornadas consecutivas perdiendo, el filial blanquiazul encontró en el Ruta de la Plata una medicina para sus males y dio el primer paso para recuperar la confianza perdida. La victoria permitió quitarse "una lona de encima", como reconoció Manuel Pablo, pero ahora el reto es darle continuidad. Este domingo, a las 12.00 horas, los coruñeses visitan al Arenas de Getxo, un rival que que llega con la moral reforzada tras encadenar sus dos primeras victorias del curso.

El Fabril necesita demostrar que la derrota ante el CD Extremadura fue un punto de inflexión. No tanto por la trascendencia de un partido que su técnico descartó de decisivo, sino por la importancia de ganar sensaciones y encontrar continuidad. El equipo sigue en puestos de descensos, con once puntos, y se mide al colista, por lo que sumar de tres significaría un impulso para abandonar la zona peligrosa.

Para ello, una de las prioridades pasa por volver a sentirse cómodos con balón. En tierras castellanas mostraron una versión más pragmática, simplificando acciones y reduciendo riesgos después de una serie de resultados que habían generado nerviosismo. Manuel Pablo, consciente de la inseguridad que podría sentir alguno de sus futbolistas, cambió el dibujo. Presentó una línea de cinco, con Quique Teijo de tercer central y Adrián Guerrero de carrilero, que volverá a repetir en la visita a Getxo. 

La semana de trabajo ha permitido al entrenador grancanario seguir puliendo los mecanismos de un sistema todavía en proceso de adaptación, al que ahora podrá añadir a uno de sus jugadores más importantes. Kevin Sánchez y Noé Carrillo, pese a estar con el primer equipo ante el Espanyol, podrían llegar a tiempo. Jairo, Dipanda, Vergara y Estévez, lesionados, tampoco estarán.

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Una de las incógnitas del siempre cambiante once inicial del Fabril estará en la delantera. Iker Gil aprovechó su tercera titularidad liguera para estrenarse como goleador, pero Martín Ochoa también reivindicó su sitio. El riojano entró desde el banquillo y respondió con otro tanto, el tercero de su cuenta particular esta temporada. 

Un rival con la flecha para arriba

Enfrente estará un Arenas de Getxo que atraviesa su mejor momento del campeonato. El conjunto vizcaíno convive con las dificultades propias de una plantilla joven y con limitaciones económicas, pero las dos victorias consecutivas frente a UD Ourense y Coria han cambiado su perspectiva. Jon Erice, reconoció que ya han pagado ese peaje en las primeras jornadas y considera que su equipo está preparado para dar un paso más.

El preparador navarro es consciente del potencial que tiene su próximo rival. Definió al Fabril como un plantel talentoso, resultado final de una cantera que lleva varios años acumulando éxitos en categoría juvenil y con una propuesta ofensiva con capacidad para generar y manejar diferentes variantes. Por todo ello, sus instrucciones para este partido son claras. “Tenemos que ser híper agresivos en la presión. Tienen más capacidad individual que los demás. No se les puede dar tiempo porque piensan mejor”.

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El duelo presenta, además, un atractivo contraste entre dos equipos a los que les gusta tener el balón. El Fabril es el segundo conjunto del grupo con mayor porcentaje medio de posesión, un 56,2%, mientras que el Arenas ocupa la quinta posición, con un 52,9%. Los vizcaínos también destacan por su verticalidad y capacidad para finalizar, hasta situarse como el cuarto equipo que más remata a portería. Erice no esconde que asumirán riesgos, emparejando a pares y dejando situaciones de uno para uno. 

El Fabril tendrá que responder a esa intensidad sin perder la personalidad que Manuel Pablo quiere recuperar. La victoria en Zamora le permitió tomar aire, pero el verdadero paso adelante pasa por demostrar que aquella reacción puede tener continuidad.

Alineaciones probables

Arenas de Getxo: Obón; Julen Zubelzu, Ander Dufur, Beñat Arratibel, Eneko Zabaleta; Álvaro Arnedo, Iker García; Jon Larrauri, Gaël Akogo, Rubén Torres; José Cortes.

Fabril: Hugo Ríos; Adrián Guerrero, Quique Teijo, Samu Fernández, Manu Serrano, Xabi Campos; Yayo González, Rubén López, Manu Ferreiro; David Domínguez, Martín Ochoa.

Árbitro: Federico Javier Sáiz (Balerares).

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