El 1x1 del Arenas Club-Fabril: Noé Carrillo, demasiado para la categoría

Noé Carrillo celebra su primer gol en Primera Federación junto a Yayo González RCD

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras caer 2-1 en Getxo ante el colista.

Hugo Ríos (5). Solo le quedó aplaudir en el gol del Arenas. Ya con 1-0, intervino en un doble intento de Jon Larrauri.

Adrián Guerrero (4). Todavía adaptándose a ser carrilero. Tuvo alguna desconexión defensiva, no cerrando a tiempo. En ataque solo puso un buen centro a Kevin.

Quique Teijo (6). Sacó sobre la línea de gol un centro desde el costado derecho. Muy cómodo en el nuevo sistema.

Samu Fernández (4). Beñat Arratibel le ganó el espacio en la falta lateral que acabó en el 2-1. Ni siquiera incomodó.

Manu Serrano (5). Su amplio rango de pase ayudó a conectar con los compañeros de las siguientes líneas. En defensa estuvo correcto, aunque confió en la jugada que Xabi acaba evitando el gol.

Xabi Campos (6). Salvó un gol bajo palos que, a pesar de que el colegiado señaló fuera de juego, era legal.

Yayo González (5). Aportó solidez y fue sustituido en el minuto 71.

Rubén López (7). Con mucha más libertad para estirarse y llegar incluso a zonas de remate. Llevó peligro en sus envíos al área y robó balones en presión adelantada.

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Noé Carrillo (8). Volvió a ser el mejor del Fabril. Sus conducciones dieron verticalidad al juego blanquiazul, que llegaba al área contraria con mucha facilidad. Además, firmó el tanto del empate con una gran acción individual. Otra muestra de que va sobrado en esta categoría.

Manu Ferreiro (4). Se quedó en el vestuario tras el descanso. Menos participativo que en Zamora. Intentó un remate desde una posición muy escorada y perdió bastantes balones.

Kevin Sánchez (6). Se fabricó el mismo en varias ocasiones, pero sigue negado de cara a gol. Remató seis veces y Obón le hizo un par de paradas de mucho mérito.

Los cambios

David Domínguez (5). Entró tras el descanso y coincidió con el paso atrás del equipo.

Martín Ochoa (5). 18 minutos de trabajo y descargas.

Koke San José (5). Aportó piernas en la medular.

Álvaro Fraga (5). Recibió una muy dura entrada de Zubelzu.

Iker Gil (S. C.). Entró a falta de cinco minutos para el final.