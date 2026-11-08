Crónica | El Fabril no consigue cambiar la tendencia (2-1)

Adrián Guerrero en el partido entre Arenas y Fabril RCD

El Fabril no logró convertir el alivio de la victoria ante el Zamora en el impulso que necesitaba y cayó por 2-1 ante el Arenas, en un partido en el que realizó una gran primera mitad y le faltó acierto en área rival.

Después de una victoria sanadora en el Ruta de la Plata, Manuel Pablo optó por tocar lo mínimo. Introdujo dos novedades en el once, ambas procedentes de Cornellà. Kevin Sánchez y Noé Carrillo, que estuvieron en el banquillo del primer equipo en su visita al Espanyol, regresaron a la alineación del filial deportivista. Los 614 kilómetros que separan el RCDE Stadium del Municipal de Fadura no impidieron que ambos se incorporasen a tiempo. El centrocampista acompañó a Rubén y Yayo en la medular, mientras que Kevin fue por primera vez el hombre más adelantado del equipo.

Para quienes defendían que la mejor postura de honrar la memoria de Jesús de Miguel era disputando la jornada y recordándole desde todos los campos, el Arenas encontró una razón más para sostener su perspectiva. El conjunto vasco se adelantó en el marcador con una acción que tuvo de todo, desde el despiste defensivo del Fabril hasta la inspiración de su capitán. Un saque de esquina en el que los locales encontraron una superioridad de dos contra uno acabó, tras rebote de por medio, con una volea perfecta de Álvaro Arnedo. Empaló el balón a la cepa del poste para firmar un gol que arrancó los aplausos de Fadura y que terminó por entrelazarse con el homenaje previsto.

El contratiempo no le pesó demasiado a un Fabril que ya había entrado bien al encuentro, con personalidad y decidido a presionar arriba. De hecho, el equipo coruñés había protagonizado la primera gran ocasión nada más empezar, con un disparo de primeras de Kevin tras centro de Rubén al que reaccionó bien Manu Obón. El guardameta acabaría siendo el mejor de los getxotarras.

El filial ha encontrado en su nuevo dibujo más verticalidad en sus posesiones, que fueron dañinas en toda la primera mitad. Los mayores beneficiarios del sistema fueron Rubén y Noé, con mucha libertad para estirarse. El de Teo dio continuidad a las mejores fases visitantes con sus conducciones, que siempre acaban en finalización. Lo probaba desde la frontal y también encontraba a compañeros, como Manu Ferreiro, que lo intentó desde una posición demasiado escorada.

Tuvo su oportunidad el Arenas para ampliar distancias en un doble intento de Jon Larrauri, al que nadie le salió al paso, pero los coruñeses seguían cómodos, con mucho volumen de llegadas. Las siguientes corrieron a cuenta del punta burgalés, al que se le sigue resistiendo el gol. Estaba a gusto, con espacios para correr, pero se topó una y otra vez con el meta local. La más reseñable, un cabezazo tras envío de Guerrero al que respondió con una buena mano arriba.

La insistencia blanquiazul encontró premio pasada la media hora. Noé Carrillo volvió a conducir, se deshizo de su marcador y se fabricó el espacio necesario para sacar un zurdazo desde la frontal que terminó en el fondo de la red. Un 1-1 que hacía justicia a una primera parte en la que el Fabril remató hasta catorce veces.

Otra cara

Manuel Pablo movió ficha tras el descanso, dejando en el vestuario a Manu Ferreiro para dar entrada a David Domínguez. El Arenas ganó protagonismo y rozó el segundo después de que José Cortés aprovechase un exceso de confianza de Manu Serrano para servir atrás a Rubén Torres, cuyo remate salvó Xavi Campos bajo palos. El filial también tuvo la suya, de nuevo con Kevin Sánchez, que regateó al portero hacia fuera y vio cómo un defensor evitaba el gol sobre la línea.

El encuentro fue perdiendo ritmo y el Fabril se apagó definitivamente con las salidas de Kevin y Noé, superado el minuto 70. Pero el Arenas todavía tenía una última palabra y volvió a castigar la falta de contundencia defensiva del filial. Rubén Torres botó una falta lateral y Beñat Arratibel le ganó la posición a Samu Fernández para cabecear el 2-1 definitivo a falta de siete minutos para el final.