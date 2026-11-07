Un cambio de sistema que estrecha el paso de Álvaro Mardones y Pablo García

Álvaro Mardones durante el partido disputado ante el Racing de Ferrol Javier Alborés

El cambio de sistema introducido por Manuel Pablo en Zamora ha modificado el reparto de oportunidades en el costado derecho de la defensa del Fabril. La apuesta por una línea de cinco ha reducido el espacio para dos de los laterales de la plantilla, Álvaro Mardones y Pablo García, que afrontan ahora una competencia diferente por hacerse un hueco en los planes del técnico grancanario.

Con el anterior dibujo, Quique Teijo era el titular en el lateral derecho, una demarcación para la que también estaban con Álvaro Mardones y Pablo García. Sin embargo, su nueva ubicación como tercer central ha alterado el escenario. Adrián Guerrero, uno de los grandes líderes del filial blanquiazul, ocupa ahora el carril derecho. Su peso en el equipo es evidente. Ha sido titular en todos los encuentros, salvo uno, y es una de las grandes amenazas ofensivas, siendo el máximo goleador del equipo junto a Martín Ochoa, ambos con tres tantos.

Los principales perjudicados por este cambio son dos futbolistas que no están contando con protagonismo. Mardones tan solo ha sido titular en tres partidos de lo que va de curso y, además, no ha participado en los dos últimos encuentros, en los que permaneció en el banquillo.

La situación de Pablo García es todavía más particular. El coruñés, que continúa en edad juvenil y afronta su tercera temporada en el Fabril, apenas ha disputado 19 minutos en Liga, precisamente en la victoria ante el Racing de Ferrol, cuando entró al terreno de juego en sustitución de Mardones. Después de haber debutado oficialmente con el primer equipo la pasada temporada en el partido de Copa del Rey ante el Sámano, el lateral busca ahora recuperar protagonismo en un filial en el que el nuevo dibujo complica todavía más su camino.