El Juvenil A del Deportivo resuelve sobre la hora su partido contra el Lugo (0-1)

Miguel Figueira celebra un gol del Juvenil A Quintana

El Juvenil A del Deportivo tuvo que esperar hasta el minuto 90 para resolver su compromiso ante el Lugo en A Cheda (0-1). Miguel de Labra apareció sobre la hora para firmar el tanto de la victoria y dar tres puntos más al conjunto blanquiazul, que suma 24 en nueve jornadas. El delantero sumó así su decimoquinta diana del curso y amplía su ventaja al frente de la clasificación de goleadores. Su principal perseguidor es precisamente Uriel Vega, futbolista del conjunto lucense, que acumula seis.

El triunfo permite al Deportivo mantenerse a un solo punto del Celta, que tampoco falló en su visita frente al TSK Roces (2-4). Los vigueses dejaron sentenciado el encuentro nada más volver del descanso, cuando anotaron el cuarto gol.

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Los dirigidos por Miguel Figueira recibirán la próxima semana en los campos de Abegondo al Val Miñor.