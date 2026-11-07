El Juvenil A del Deportivo resuelve sobre la hora su partido contra el Lugo (0-1)
Miguel de Labra alcanzó los quince goles en Liga con una diana decisiva en el minuto 90
El Juvenil A del Deportivo tuvo que esperar hasta el minuto 90 para resolver su compromiso ante el Lugo en A Cheda (0-1). Miguel de Labra apareció sobre la hora para firmar el tanto de la victoria y dar tres puntos más al conjunto blanquiazul, que suma 24 en nueve jornadas. El delantero sumó así su decimoquinta diana del curso y amplía su ventaja al frente de la clasificación de goleadores. Su principal perseguidor es precisamente Uriel Vega, futbolista del conjunto lucense, que acumula seis.
El triunfo permite al Deportivo mantenerse a un solo punto del Celta, que tampoco falló en su visita frente al TSK Roces (2-4). Los vigueses dejaron sentenciado el encuentro nada más volver del descanso, cuando anotaron el cuarto gol.
Los dirigidos por Miguel Figueira recibirán la próxima semana en los campos de Abegondo al Val Miñor.