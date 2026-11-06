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Cantera

Manuel Pablo: "Nos hemos quitado una losa de encima"

El técnico confiesa el alivio que supuso la victoria ante el Zamora y pide al equipo que recupere la confianza con balón

Dani Fernández
Dani Fernández
06/11/2026 10:53
Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo
Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo
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El Fabril quiere que la victoria en el Ruta de la Plata sea algo más que un paréntesis en su complicada dinámica de resultados. El triunfo ante el Zamora permitió al filial blanquiazul poner fin a cuatro jornadas consecutivas perdiendo y quitarse "una losa de encima", en palabras de Manuel Pablo. El técnico grancanario destacó la importancia de recuperar la competitividad y la confianza con balón antes de afrontar este domingo (a las 12.00 horas) una exigente visita al Arenas de Getxo, que llega después de encadenar sus dos primeras victorias del curso.

Más tranquilos tras la victoria. "Como todas las semanas, un poco más aliviados después de quitarnos esa losa de encima. Seguimos trabajando igual, intentando asimilar el nuevo sistema que trabajamos el otro día. Las bajas son las mismas de la semana pasada. Son gente que lleva tiempo, Jairo, Damián, Dipanda, Vergara, que también cayó hace un par de semanas, y Estévez. No estarán esta semana ni la siguiente".

Manu Ferreiro. "Estamos siendo precavidos porque he tenido la suerte de disfrutar de él, pero también la mala suerte de que ha tenido muchas lesiones con nosotros. Está volviendo otra vez después de un periodo bastante largo.  Es un jugador con mucho talento, muy competitivo. Es uno de los jugadores que puede marcar diferencias. Lo importante es tenerlo. Yo, por desgracia, cada vez que lo tengo lo disfruto poco. Tiene un GPS en la cabeza y ojalá pueda tener continuidad".

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Partido importante, que no decisivo. "Lo afrontamos sabiendo que es un rival difícil, como todos los de categoría, competitivo, y que nosotros tenemos que seguir en la misma línea del otro día. Y, lógicamente, se van ajustando las cosas, pero no lo afrontamos como un partido definitivo, ni mucho menos". 

Xabi Campos. "Es un jugador que también tiene mucho talento, que todavía es joven, Tiene situaciones donde tiene que mejorar. Físicamente tiene que mejorar, aunque tenga unas condiciones muy buenas. Y, a partir de ahí, se ha asentado, tiene mucho nivel. También tiene que mejorar en duelos. Condicionalmente no está todo lo fuerte que tiene que estar. No le pesa estar ahí. Tiene competencia con Iker Vidal, y eso es bueno para nosotros".

Cambio de sistema. "Cambiamos un poco la cara y fuimos competitivos, aunque hubo momentos de sufrimiento y desajustes. Estaba claro que no podíamos repetir lo del día del Extremadura. Salimos concienciados, simplificando algunas cosas porque después de esa derrota entendíamos que había un poco de nerviosismo que teníamos que quitarnos de encima. Nos hará mejorar eso, intentar tener también situaciones con pelota que las podemos hacer más efectivas".

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Arenas de Getxo. "Me preocupa como todos los equipos. No te van a regalar nada, tienes que pelear los partidos. No hay uno que no sea igualado. Vienen con moral, supongo, pero también nosotros hemos ganado este último partido. Es un rival correoso, muy intenso y va a ser un duelo competitivo. Tenemos que estar a la altura de eso".

Aprendizaje en las derrotas. "Lo que pueden sacar es que tienen que subir el nivel competitivo. No se pueden relajar en ningún momento en esta categoría, y ya no te digo en las siguientes. Han habido errores que nos han penalizado mucho. Hay que tratar de ser más contundente. Incluso situaciones como la de intentar controlar un despeje que cae en banda con un rival encima. También penaliza. Hay que aprender de todo eso. Les pido que crezcan en confianza con balón, que no la pierdan. Sé que es difícil, la dinámica te lleva a no querer cometer más errores y te sale simplificar el juego".

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