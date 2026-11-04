Iker Gil ya tiene su primera recompensa

Iker Gil en la acción que significó su primer gol con el Fabril RCD

El Fabril se dio un respiro en el Ruta de la Plata. El triunfo por 1-3 ante el Zamora puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas que había llenado de dudas al vestuario y permitió recuperar la sonrisa antes de afrontar en las próximas semanas duelos ante rivales que también comparten el objetivo de mantener la categoría. Más allá de los tres puntos, el partido dejó también una alegría en lo individual para Iker Gil, que inauguró su cuenta goleadora.

El delantero aprovechó un error de Luengo en el intento de despeje para estrenarse en Primera Federación. Ocurrió en el minuto 56. Atento al fallo, tan solo necesitó dos toques para plantarse delante de Iker Piedra y resolver el mano a mano con el interior del pie, suave y con tranquilidad.

El tanto llegó en su tercera titularidad del curso con Manuel Pablo. El técnico grancanario le había alineado de inicio ante Real Unión y Racing de Ferrol. Ante el conjunto departamental, la convocatoria de Martín Ochoa con el primer equipo le convirtió en la única referencia y completó los 90 minutos sobre el campo. Contra el Zamora volvió a disfrutar de una oportunidad en el once, aunque esta vez fue sustituido en el ecuador de la segunda mitad, dejando precisamente la punta de lanza al riojano, que acabaría anotando el 1-3 definitivo.

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La historia de Iker Gil tiene un componente especial por su regreso a Abegondo. Formado en las categorías inferiores, abandonó la cantera del Deportivo al terminar su segundo año de cadete. Un paso atrás que resultó ser el impulso necesario para reengancharse al fútbol. Su primera parada fue el Conxo, donde anotó 25 goles entre el Juvenil B y el Juvenil A, en Liga Gallega y Nacional. Sus números despertaron el interés del Compostela que, a través del convenio de colaboración que une a ambas entidades, reclamó sus servicios para incorporarlo a su Juvenil A.

De la mano de los santiagueses dio el salto a División de Honor, donde continuó demostrando su facilidad para encontrar portería. Firmó trece dianas que le abrieron las puertas al equipo sénior, con el que debutó en Segunda Federación siendo todavía un juvenil de segundo año. Disputó dos encuentros como titular, una experiencia que no pasó desapercibida para muchas canteras de clubes profesionales que preguntaron por él.

El Deportivo, pese a dejarlo salir dos años antes, no había perdido de vista su evolución. En junio de 2025, Ismael Arilla ya adelantaba la incorporación de un futbolista al que la secretaría técnica seguía muy de cerca. “Es un chaval que salió de aquí en etapa cadete. Es un talento que nosotros hemos seguido desde la secretaría técnica muy de cerca. Tenía propuestas de otros equipos importantes de España, pero él ha decidido volver aquí”, explicó.

La competencia por hacerse con el futbolista fue importante. Almería, Cádiz y Celta figuraban entre los interesados, además de un Castellón que había llegado a un preacuerdo para cerrar su fichaje. Sin embargo, la posibilidad de regresar a Abegondo terminó decantando la balanza e Iker Gil volvió a la que había sido su casa.

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Su regreso a la disciplina blanquiazul se produjo ese mismo verano de 2025, para incorporarse al Juvenil A dirigido por Miguel Figueira. Fue uno de los grandes líderes del equipo y acabó el curso con 16 goles en 30 partidos. Además, también alternó con el Fabril, con el que estuvo presente en siete encuentros, uno de ellos desde el inicio, ante el Valladolid Promesas en la penúltima jornada, cuando el ascenso a Primera Federación ya estaba más que asegurado y celebrado.

Este verano, una vez finalizada su etapa formativa, dio el salto lógico al Fabril, aunque todavía tiene camino por recorrer para hacerse un hueco en la rotación ofensiva. Martín Ochoa parte con ventaja, pero Iker Gil comienza a acumular oportunidades y a responder a la confianza de Manuel Pablo. Su progresión también le ha permitido asomarse al primer equipo. Durante el parón internacional de más de dos semanas que hubo en Primera División, el delantero gozó de ocho minutos en el amistoso que enfrentó al Deportivo con el Oporto en Riazor.

En gol en el Ruta de la Plata ante el Zamora es, por ahora, su primera recompensa con el Fabril. Un punto de partida para alguien que apostó por vivir una segunda vida en Abegondo y que empieza a recoger todos los frutos de su vuelta.