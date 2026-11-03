Manu Ferreiro regresa con buen pie en Zamora

Manu Ferreiro se dispone a sacar de esquina en la victoria ante el Zamora en el Ruta de la Plata RCD

Hay talentos que ni ocho meses de lesiones consiguen enterrar. Manu Ferreiro es uno de ellos. En pleno fin de semana de Halloween, el mediapunta lucense protagonizó su particular resurreción en el Ruta de la Plata. El día de Todos los Santos también resultó ser el suyo, después de dejar atrás un largo camino desde su última titularidad. Volvió a salir de inicio en un partido, abrió el marcador con un disparo espectacular desde más de 30 metros y dejó una pequeña colección de detalles técnicos que permiten al filial volver a disfrutar del futbolista diferencial que tanto tiempo llevaba esperando recuperar.

A sus 20 años, el centrocampista de Castroverde afronta su segunda temporada en categoría sénior, aunque esta es ya tercer curso en el segundo equipo herculino. Su irrupción llegó en la temporada 2024-25, cuando todavía era juvenil de último año. Manuel Pablo encontró en él una pieza distinta, capaz de acelerar el juego en último tercio, y no tardó en hacerse con un sitio en el once. Su crecimiento fue tan rápido y su rendimiento tan inmediato que se convirtió en uno de los indiscutibles de un filial que llegó hasta la promoción de ascenso a Primera RFEF.

Sin embargo, aquella temporada terminó dejando un recuerdo amargo. En la semifinal del playoff, ante el UCAM Murcia, tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular. Había iniciado un sprint para recuperar la posesión cuando sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda. Se marchó entre lágrimas, consciente de que acababa de despedirse de la temporada justo en su fase más decisiva.

Aquella lesión le impidió comenzar el pasado curso junto al resto de sus compañeros. Su reaparición tuvo que retrasarse hasta la décima jornada, cuando pudo disfrutar de un cuarto de hora ante el Bergantiños. Poco a poco disponía de más minutos, sin embargo, cuando empezaba a encontrar su mejor versión, volvió a sufrir un contratiempo físico. Fue el 22 de febrero, en el encuentro ante el Numancia en Abegondo, cuando tuvo que ser sustituido a la media hora por una nueva lesión muscular, esta vez en la pierna derecha. El diagnóstico obligó al lucense a pasar por quirófano por una rotura del tendón proximal del isquiotibial. Era la segunda lesión de este tipo en poco más de medio año.

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El Deportivo, no obstante, siempre ha mostrado su apuesta por el jugador. Fue el primer futbolista cuya renovación anunció el club coruñés este verano, dejando patente su confianza en él con una ampliación de contrato hasta junio de 2029, pese a que todavía se encontraba inmerso en su recuperación.

El proceso no siguió los plazos inicialmente previstos. La previsión era que el mediapunta pudiese estar disponible para la primera quincena de Liga, pero su regreso se fue retrasando más de lo esperado por una recaída. Finalmente, no pudo volver a pisar el verde hasta la octava cita del calendario, frente al Lugo. Fue una aparición especialmente significativa por regresar a su casa y medirse al club del que formó parte durante sus años de formación. Entró en el minuto 83, con el encuentro ya decidido, y disputó sus primeros siete minutos del curso.

Su participación ya fue más notoria ante el CD Extremadura, en la goleada encajada en Riazor (0-5), ingresando tras el descanso para ganar ritmo de competición. Pero en Zamora, el pasado domingo, llegó el paso definitivo: su primera titularidad y una actuación de notable que confirmó que está preparado para volver a ser importante.

La magia sigue intacta

Su regreso al once inicial no pudo ser mejor. Aprovechó un error no forzado de los locales para armar un disparo de primeras desde prácticamente el medio del campo. El balón dibujó una trayectoria perfecta, con una rosca que dejó sin opciones a Iker Piedra.

Un auténtico golazo, aunque reducir su partido a esa acción sería quedarse corto. Dejó numerosas muestras de la calidad que le caracteriza, sobre todo cuando el juego se desarrolla en espacios reducidos. Su capacidad para esconder la pelota aprovechar su bajo centro de gravedad y utilizar la imaginación para deshacerse de sus rivales quedó de manifiesto. En situaciones en las que parecía no existir una salida, con un giro, un cambio de dirección o un regate escapaba de la presión. En Zamora, Manu Ferreiro disfrutó de su primera titularidad desde el 22 de febrero. Tampoco disputaba una hora desde el 7 de febrero, ante la Sarriana.

Su regreso supone una noticia importante para Manuel Pablo. El técnico grancanario insistía semanas atrás en la necesidad de recuperar efectivos y ampliar las alternativas de una plantilla que ha tenido que convivir con numerosos contratiempos físicos en los primeros meses en el fútbol de bronce. En la posición de mediapunta, además, la recuperación de Ferreiro añade competencia a Álvaro Fraga, que estaba siendo una de las sensaciones del filial.