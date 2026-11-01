Previa | El Fabril busca despertar de la pesadilla y recuperar el aliento en Zamora

Guerrero en el Fabril-Racing de Ferrol Germán Barreiros

Cuatro jornadas seguidas sin puntuar son demasiadas para un equipo que se había acostumbrado a ganar. Las dudas inundan el vestuario y la confianza comienza a flaquear. El cambio de categoría le está pasando factura a un Fabril que todavía busca entender cómo ser competitivo en Primera Federación sin dejar de lado la personalidad y la identidad que hace apenas unos meses le valió para abandonar Segunda RFEF y celebrar el ascenso. En ese camino por comprender qué le falta al equipo para sumar, se entromete hoy (18.45 horas) un Zamora que el pasado curso disputó el playoff de ascenso al segundo escalón del fútbol nacional. Con el estadio Ruta de la Plata como escenario, el conjunto dirigido por Manuel Pablo buscará recuperar las sensaciones perdidas.

Ese es el primer paso para reencontrarse con la victoria y, sobre todo, con la estabilidad. Por eso el técnico del filial blanquiazul insistió en la rueda de prensa previa al duelo de esta tarde en la necesidad de retomar la competitividad y restaurar la confianza como plantilla. Lo tendrá que hacer el Fabril sin Dani Estévez e Iker Vidal, bajas confirmadas por el entrenador grancanario. Y puede que también sin algunos de los pilares del equipo. Sobre los nombres de Kevin Sánchez, Rubén López, Martín Ochoa y Yayo González se dibuja una incógnita que, ante las posibles necesidades del primer equipo, solo Antonio Hidalgo puede despejar. Aunque el calendario permita que todos ellos viajen con el filial y, mañana, estén presentes en Riazor para el encuentro ante Osasuna (21.00 horas).

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Esta tarde el Fabril visita además a un Zamora que el pasado jueves disputó —y ganó— la primera eliminatoria de Copa del Rey. Y aunque Manuel Pablo cree que no es algo que influya en el devenir del encuentro, puede que el ex del Deportivo Óscar Cano haya tenido que hacer cuentas para no sobrecargar a algunos de sus futbolistas. Será una tarde de reencuentros en el banquillo, pero también sobre el césped. El filial blanquiazul se reencontrará con Fabi Urzain, uno de los componentes de la plantilla del Fabril que logró el ascenso a Primera RFEF. El extremo segoviano se ha convertido en un fijo para Cano que llega además con la moral alta tras dar una asistencia en el partido copero ante el Coruxo.

Precisamente el exentrenador del Deportivo habló en la comparecencia de prensa previa al duelo sobre la salida de Fabi del club coruñés, una situación que, según él, explica el talento que se maneja en los filiales: "Ellos tienen a los mejores jugadores. Uno de los futbolistas a los que ellos no han querido renovar se llama Fabi y es uno de nuestros jugadores más virtuosos. Si Fabi no está allí, es porque consideran que tienen jugadores mejores que Fabi. Y eso ya te dice el nivel de la plantilla".

Para Óscar Cano, la mala dinámica que atraviesa el filial blanquiazul no es motivo para que los suyos se confíen y augura un partido complicado: "Algunos jugaron Copa del Rey con el primer equipo, que está en Primera División. Kevin está jugando minutos en Primera División. Si a eso le unes que todos los filiales tienen por bandera la calidad, hace que el partido sea muy difícil. El Fabril es un equipo que intenta jugar bien desde atrás, tienen gente que ya ha demostrado su valía en Primera RFEF, como Guerrero y Ochoa… Aunque ahora lleven una serie de derrotas consecutivas, esta categoría es incierta. Van teniendo altibajos porque son muy jóvenes, es lógico. Esperemos que no tengan su día y que no se sientan cómodos", aseguró en la comparecencia de prensa previa al duelo de hoy.

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Resultados cortos

El Zamora, duodécimo clasificado con cuatro puntos más que los blanquiazules, busca retomar una racha de cuatro partidos sin perder que se vio interrumpida el pasado fin de semana con la derrota en casa del Cacereño (1-0). El conjunto dirigido por Óscar Cano consigue manejarse en resultados cortos. Tanto que ningún equipo ha logrado hacerle más de dos goles en un partido. Ni siquiera el actual líder, el Lugo (1-2), ni el segundo clasificado, la UD Logroñés, que además experimentó una derrota en el estadio Ruta de la Plata (2-1).

El Fabril está obligado a dar un paso adelante y para eso necesita olvidar lo que ocurrió en la pasada jornada, en la que el Extremadura se aprovechó de un momento de flaqueza para meter el dedo en la herida e infringir a los blanquiazules una goleada que todavía cuesta digerir (0-5). Pero eso ya no vuelve y el filial deportivista tiene esta misma tarde la oportunidad de demostrar que está listo para competir en Primera Federación.