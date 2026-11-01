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Cantera

El 1x1 del Zamora-Fabril: Manu Ferreiro agitó la varita en el Ruta de la Plata

El futbolista de Castroverde recuperó la sonrisa en su primera titularidad tras la lesión

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/11/2026 21:03
Manu Ferreiro celebra su gol en el Zamora-Fabril
Manu Ferreiro celebra su gol en el Zamora-Fabril
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Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras la victoria ante el Zamora (1-3).

Hugo Ríos (6). Solventó con éxito algunas acciones de peligro, pero se despistó en el saque de esquina que supone el tanto del Zamora.

Adrián Guerrero (4). Jugó como carrilero. Estuvo desconectado y apenas fue capaz de aportar nada en ataque. Sufrió con la entrada de Izan Yurrieta en la segunda mitad.

Quique Teijo (5). Se ubicó como tercer central y no estuvo tan cómodo como de costumbre. Intentó incorporarse al ataque con conducciones.

Samu Fernández (5). Tuvo complicaciones para frenar a Mascaró, aunque terminó saliendo airoso. Menos sólido de lo habitual con balón.

Manu Serrano (6). Serio partido del central madrileño. Concentrado durante los 90 minutos y práctico a la hora de sacar el balón jugado.

Xabi Campos (7). Su primer gran partido en la categoría. Un disparo suyo se topó con el larguero como único impedimento. Controló a Fabi y asistió a Martín Ochoa para el 1-3.

Manu Ferreiro (8). Disfrutó de su primera titularidad tras la lesión y derrochó calidad. Abrió la lata con un golazo desde más de 30 metros.

Yayo González (6). Abarcó kilómetros y dotó al equipo de solidez. Se vació para multiplicarse y aparecer en todas las zonas del campo.

Rubén López (8). Director de orquesta. Dio pausa al equipo cuando más lo necesitaba, robó con peligro y dirigió el juego con calidad.

Iker Gil (7). Intentó bajar balones largos de espaldas a la portería rival y peleó. Definió con tranquilidad para hacer el 0-2.

David Domínguez (4). Perdió varios balones por no realizar buenos controles. No terminó de entrar demasiado en juego. Vio la amarilla.

Los cambios

Álvaro Fraga (5). Intentó lanzar algún contragolpe con peligro.

Martín Ochoa (7). Marcó el gol de la tranquilidad con un buen movimiento de killer.

Koke San José (5). Dio equilibrio en el centro del campo.

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