Crónica | El Fabril revive con personalidad en Zamora (1-3)

Iker Gil en el Zamora-Fabril RCDEPORTIVO

No podía dejarse ir el Fabril. Zamora era una parada clave para recuperar las sensaciones, volver a sumar y despejar las dudas que invadieron al vestuario en las últimas jornadas. Así que el filial deportivista tiró de madurez para manejar unas emociones que podían jugar en su contra y ganar tres puntos; pero también aliento, confianza y seguridad (1-3).

Quería el Fabril volver a ser ese equipo competitivo desde el primer minuto de partido hasta el último. Recuperar la confianza perdida pasaba por mostrar una buena versión en el estadio Ruta de la Plata. Y por puntuar. Así que Manu Ferreiro se puso el sombrero de copa y se encargó de que a su equipo le fuesen bien las cosas desde bien pronto. Aún no se había asentado el Zamora en su propio feudo cuando el ‘7’ blanquiazul, en su primera titularidad de la temporada, agitó la varita para hacer el 0-1. Aprovechó una mala entrega del rival para, de primeras, disparar desde más de 30 metros con una rosca perfecta para que Iker Piedra solo pudiese estirarse sin éxito.

🤯 GOLAZO DESDE EL CENTRO DEL CAMPO. 1⃣ Manu F. sorprende al portero y marca para el @DeporCanteira con un gran remate de primeras. 📺 @FootballClub y @Fanplaytves #ZamoraCFDéporFabril | #PrimeraFederación https://t.co/XFEqW8nFvT — Primera Federación (@Primera_RFEF) November 1, 2026

El encuentro, agitado desde el principio, pudo dar un giro de guion solo cuatro minutos después de que el filial coruñés celebrase el primer tanto. Óscar Cano pidió la revisión de una jugada en la que Carbonell caía en una pugna con Samu Fernández cuando se marchaba solo hacia la portería defendida por Hugo Ríos. Pero el contacto no fue suficiente y el colegiado le negó al Zamora la roja solicitada.

Ambos equipos optaron por la verticalidad y, como consecuencia, el juego se aceleró. Más de la cuenta para los intereses de un Fabril que solo encontraba la calma en Rubén López. El mediocentro de Silleda suplicaba paciencia con gestos y lograba instaurarla cuando la pelota estaba en sus botas. Aun así, el conjunto local fue ganando poco a poco el control del balón, algo que al filial deportivista no pareció importarle demasiado. Los blanquiazules eran capaces de mantener a los rojiblancos alejados gracias a un bloque compacto. Fabi, exjugador del Fabril, le buscó en varias ocasiones las cosquillas a Xabi Campos, pero el lateral, todavía en edad juvenil, no se arrugó y le negó el paso con madurez.

La calma que Rubén pedía llegó mediada la primera mitad. Y fue ahí cuando el Fabril empezó a encontrar el espacio a las espaldas de la defensa local. En una de ellas estuvo Manu Ferreiro a punto de obrar una ocasión de oro. Después de controlar un esférico como si tuviese pegamento en su bota y tirarle un caño a su par, se plantó en el área defendida por Piedra, que encontró en su compañero Luismi a su mejor aliado, y también al único defensor capaz de frenar una acción llena de peligro.

El Zamora se sacudió en el tramo final del primer acto. Pero no lo suficiente. Mascaró primero y Carbonell después se toparon con el palo como único impedimento para devolver las tablas al marcador. Esas que poco duraron gracias a una obra de arte de Ferreiro. También lamentó Xabi Campos, entre las dos ocasiones de la escuadra local, que su disparo no fuese un poco más bajo para evitar el larguero, que le negó su estreno goleador en Primera Federación.

Baile de emociones

Si la primera mitad había empezado bien para el Fabril, la segunda repitió el mismo guion. El Zamora reapareció como su peor enemigo y volvió a pegarse un tiro en el pie. Luismi quiso jugar atrás, pero su pase se quedó tan corto que el único capaz de rebañarlo vestía de blanquiazul. Iker Gil encaró a su tocayo Piedra y, con el temple necesario para finalizar este tipo de acciones, definió cruzado para poner el 0-2.

El segundo en contra fue el aliciente para que Óscar Cano no esperase más y optase por un doble cambio: Izan Yurrieta y Diego Moreno para buscar agitar el partido. Precisamente el primero sirvió al Zamora para venirse arriba y activar el flanco izquierdo. Y desde ese costado, en un saque de esquina, llegó el tanto que le dio aliento a los locales. Carlos Ramos botó un córner cerrado que cogió a los blanquiazules despistados. Tanto que el balón terminó colándose en la meta de Ríos. Porque en Primera Federación, las distracciones no se perdonan.

El campo pareció inclinarse hacia el lado del filial coruñés, que pasó de tenerlo todo controlado a pensar que quizás tocaba sufrir. Pero duró poco. Pudieron aparecer los fantasmas del pasado, pero por las cabezas de los jugadores seguramente rondaron las palabras de Manuel Pablo recordando la importancia de tener personalidad. Así que el Fabril tiró de identidad, presionó tras pérdida para recuperar el control y encontró el premio más sabroso con el que se podía topar: un gol para respirar tranquilos. Xabi Campos asistió a un Martín Ochoa que acababa de ingresar al terreno de juego para ejercer de killer. Tras un control con dificultad, el ‘9’ blanquiazul se giró, disparó para batir a Piedra y celebró como se debe festejar un tanto que acercaba de forma considerable los tres puntos.

Con el 1-3, al conjunto dirigido por el exentrenador del Deportivo Óscar Cano no le quedó más remedio que vaciarse. Sin nada que perder, se volcaron los rojiblancos en ataque. Sin embargo, el Fabril ya tenía mucho camino andado y no le quedaban apenas metros para cruzar la meta. El filial herculino fue capaz de manejar las emociones y finalizar el encuentro con el mismo criterio que mostró durante los minutos anteriores. E ingresó en sus arcas algo más que tres puntos. Porque en Zamora, los blanquiazules recuperaron la confianza y se demostraron a ellos mismos de lo que son capaces.