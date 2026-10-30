Manuel Pablo: "No podemos ser tan vulnerables, necesitamos recuperar la confianza"

Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

El Fabril está en una situación delicada. Después de cuatro jornadas cayendo derrotado con unas sensaciones que distan de lo que quiere ser el equipo dirigido por Manuel Pablo, el filial blanquiazul buscará este domingo en Zamora (18.45 horas) recuperar la confianza perdida.

Antes de iniciar la rueda de prensa, el técnico del Fabril replicó las palabras de Antonio Hidalgo y Alberto Rodríguez y envió un mensaje de apoyo a las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido el pasado miércoles en Urda (Toledo): "En nombre del Deportivo, quiero mandar un mensaje de solidaridad, de fuerza, de pésame a las víctimas y a las familias. Tienen todo nuestro apoyo, mucha fuerza".

Estado de la plantilla. “Intentando asimilar lo que pasó el fin de semana. Ellos saben la situación que se dio, no podemos ser un equipo tan vulnerable. A partir de ahí tenemos que crecer en muchos aspectos. Es verdad que no habíamos tenido un partido como ese; sí que habíamos tenido momentos en los que los rivales nos pudieron superar, pero siempre habíamos sido competitivos. El otro día, desde el primer momento, no fuimos competitivos y eso lo tenemos que recuperar. También hay una parte que es la que es sin balón, y en ella necesitamos recuperar confianza porque por los resultados nos escondemos y no queremos. Es una parte que me preocupa porque el gen competitivo lo tenemos porque ya lo demostramos, pero lo otro, el no tener esa confianza con balón, lo único que nos puede hacer es debilitarnos. Estamos tratando de transmitirles confianza, apoyo y a partir de ahí sabemos que tenemos que ser competitivos en todos los aspectos”.

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Bajas. “Con respecto al fin de semana, perdemos a Dani Estévez y a Iker Vidal. Estamos también pendientes de los jugadores que están en dinámica del primer equipo. Vamos a ver con cuántos podemos contar para hacer la convocatoria”.

El Zamora viene de jugar Copa del Rey. “No creo que influya. Hicieron bastantes cambios; puede que algún jugador repita. Ellos venían en una dinámica positiva hasta el partido del fin de semana. Es un equipo con buenos jugadores. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en recuperar confianza, recuperar solidez, ser competitivos desde el minuto 1 hasta el 90”.

Tipo de partido en Zamora. “La categoría te lleva a ver que todos los partidos son competitivos. Ellos tienen muy buenos jugadores por dentro; son gente con experiencia. Hay que saber competir hasta el final, saber en qué momento hacer las cosas, cambiar de sistema en un momento dado porque tienen ese conocimiento del fútbol… Nos tenemos que preocupar de recuperar nuestras buenas sensaciones”.

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Romper la mala racha de resultados. “Está claro que un resultado positivo siempre ayuda, pero siempre lo digo, es importante las sensaciones que transmites. El día del Real Unión ganamos y no me gustó nada el partido. Lógicamente, en esta racha negativa, una victoria te alegra en el momento, pero al final tenemos que recuperar las sensaciones, porque si al final ganas porque has estado acertado en un momento, pero has sufrido bastante, pues no te va a sacar de esa falta de confianza que estás teniendo”.