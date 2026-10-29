Óscar Cano vuelve a cruzarse con el deportivismo

Óscar Cano, durante un entrenamiento con el Zamora Zamora CF

El camino de Óscar Cano y el deportivismo vuelve a cruzarse después de más de dos años de la última vez. Esta vez, el reencuentro no será con el primer equipo blanquiazul, sino con el Fabril, que visitará este domingo el estadio Ruta de la Plata para medirse al Zamora a partir de las 18.45 horas. En el banquillo local estará el técnico granadino, un entrenador que abandonó A Coruña con una relación muy deteriorada con la grada y que, tras muchas vueltas desde entonces, ha encontrado en tierras castellanas un lugar en que asentarse y recuperar crédito.

Su paso por el Deportivo no terminó bien. Cano aterrizó en Riazor en la temporada 2022-23, en la octava jornada, tras la destitución de Borja Jiménez, y fue despedido a falta de dos partidos para el final de la liga regular. El desenlace llegó en Linarejos. El equipo herculino ganaba por 0-2 al descanso, pero terminó cayendo por 3-2 ante el Linares de Fermín López, un resultado que acabó con las opciones de ascenso directo y que condenaba a los coruñeses a un nuevo playoff. Su cese puso fin a una etapa marcada por la fractura total con la afición.

Uno de los principales reproches al técnico fue su escasa apuesta por la cantera, con un Yeremay Hernández y David Mella que, con la llegada de Rubén de la Barrera, se hicieron indiscutibles, y la imagen mostrada lejos de Riazor, donde firmó seis derrotas, cuatro empates y cuatro victorias.

Su carrera desde entonces

Tras su salida del Deportivo, Cano encontró una nueva oportunidad al curso siguiente en el Sabadell, siendo el tercer entrenador del conjunto catalán en el mismo año. Asumió el cargo en la décimo cuarta jornada, con el equipo en última posición, y dirigió 25 encuentros. Su llegada mejoró las perspectivas de un equipo que peleó por la permanencia hasta el final, aunque acabaría descendiendo por un solo punto.

Aquella temporada dejó el último enfrentamiento de Cano con el Deportivo. Fue en Riazor, en un partido en el que Iván Barbero rescató un punto con un gol en el minuto 90.

El descenso en la Nova Creu Alta, sin embargo, abrió las puertas del fútbol profesional al granadino. El Tenerife acudió a él para entregarle los mandos de un proyecto que empezó mal y terminó peor. Solo permaneció cinco jornadas y sumó un punto de quince posibles con una plantilla que contaba en sus filas con Luismi Cruz, pero que terminó descendiendo.

Su siguiente aventura le llevó a China, donde trabajó como segundo de Raúl Caneda en el Zhejiang FC. Y después de aquel repentino cambio de aires, regresó a España para unirse al Zamora, destino en el que ha encontrado la paz y el apoyo de los seguidores.

La redención en Zamora

Cano llegó a principios de noviembre del año pasado a un equipo que, pese a ser un recién ascendido a la categoría de bronce, contaba con suficientes recursos económicos como para soñar con un segundo ascenso de forma consecutiva. Su impacto fue inmediato. Levantó a un equipo situado en la mitad baja de la tabla y lo metió en los playoffs de ascenso a Segunda División tras un final de curso en el que encadenaron cinco victorias consecutivas.

El técnico tuvo así la oportunidad de disputar con el cuadro castellano la promoción de ascenso que se la había escapado como deportivista. Superó al Villarreal B en semifinales y alcanzó la final frente al Sabadell. Ganaron el primer partido por 1-0 y perdieron por 4-0 en la vuelta.

Pese al cruel desenlace, el club, que le había renovado días antes, apostó de nuevo por él para dirigir al Zamora también en esta temporada. El presente, no obstante, vuelve a exigirle resultados. El Zamora ocupa el décimo tercer puesto en la clasificación, con doce puntos, cuatro más que un Fabril que llega a la cita en caída libre.

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El partido de este domingo también permitirá otro reencuentro. Fabi Urzain, que abandonó la disciplina blanquiazul este mismo verano tras finalizar contrato, forma parte de la plantilla zamorana y es uno de los hombres de confianza de Cano, con quien acumula seis titularidades.

Para preparar el encuentro, el Zamora ha tenido que adaptarse a una semana convulsa, teniendo que improvisar sobre la marcha su plan de trabajo tras el aplazamiento de su duelo de Copa del Rey ante el Coruxo, de Segunda RFEF. La expedición rojiblanca ya se encontraba en Galicia cuando se conoció la suspensión de toda la jornada del miércoles y ha aprovechado su estancia para entrenarse en las instalaciones del conjunto vigués.