Las cinco claves que explican la caída del Fabril

Martín Ochoa y Koke San José, incrédulos por la goleada recibida ante el CD Extremadura Quintana

Lo que hace apenas un mes era ilusión se ha convertido en preocupación en el Fabril. La última victoria del filial blanquiazul, ante el Real Unión (2-0), le permitió dormir durante una noche en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Ahora, cuatro semanas después, y tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, el conjunto de Manuel Pablo ha bajado hasta la antepenúltima posición. El 0-5 contra el CD Extremadura fue la expresión más dolorosa de una caída marcada por errores recurrentes que el equipo no ha conseguido corregir.

1. Demasiado vulnerables

La fragilidad defensiva es uno de los principales problemas que el Fabril arrastra desde su llegada a Primera RFEF, habiendo encajado once tantos en los últimos cuatro encuentros y siendo ya el segundo equipo más goleado del Grupo 1 (16 dianas recibidas). Las dificultades para proteger el área propia tampoco desaparecieron en el único partido que consiguieron mantener la portería a cero. Los irundarras, de hecho, habían sido el rival que más los había sometido, pero se chocaron una y otra vez contra Álex Marqués, justamente el día en el que cayó lesionado.

La goleada contra el CD Extremadura volvió a dejar al descubierto todas las carencias sin balón. El conjunto azulgrana multiplicó su poderío en las acciones a balón parado y de juego directo, dos fortalezas que los locales ya conocían y que, aun así, no lograron neutralizar. La falta de contundencia y de conceptos en los golpeos y centros laterales penalizó de nuevo.

2. Ayudas extras para el rival

Los contrarios, con jugadores mucho más veteranos que los del Fabril, cada vez tienen más claro cómo poner en apuros al filial y castigar su debilidad. A los blanquiazules les está costando responder a esa exigencia, pero la situación se agrava todavía más cuando, además de sufrir por lo que plantea el contrario, comete errores propios que imposibilitan el poder competir.

Ante el Lugo fue un error de Hugo Ríos el que permitió a los albivermellos abrir el marcador a pocos minutos del descanso y romper la igualdad de un encuentro que hasta entonces había estado muy equilibrado. Más de lo mismo ocurrió en la visita de los extremeños, esta vez por partida doble. El primero llegó justo después de que Justino Barbosa se quedase cerca de hacer el 1-1. Ríos, otra vez implicado, entregó un balón comprometido a Dani Estévez, que sin saber qué había detrás, se giró y perdió la posesión en la corona del área, dando paso al 0-2. El segundo error llegó apenas cinco minutos después de la reanudación. Samu Fernández apostó por un recorte ante la presión del delantero y regaló el cuarto tanto. Una decisión en la que había mucho más que perder que ganar y que acabó con cualquier mínima esperanza de rascar un punto positivo. Fallos grotescos de un Fabril que no está para regalar nada.

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3. La falta de gol

El Fabril también ha perdido veneno. Ya son tres jornadas sin marcar y el último anotado llegó desde los once metros, firmado por Martín Ochoa en su regreso a casa. Acabar con una sequía para activar otra. Eso sí, las ocasiones no han desaparecido. El filial sigue siendo un equipo capaz de generar peligro a través del juego, pero le falta transformar esas llegadas en gol. En el Anxo Carro, Kevin Sánchez tuvo una oportunidad muy clara de cabeza, mientras que en la última jornada el equipo también pisó el área en la segunda mitad. El dato contrasta con el de la temporada pasada, cuando los de Abegondo solo se quedaron sin ver portería en nueve partidos.

4. El peaje de ser un filial

La mala racha ha coincidido en el tiempo con un momento de especial necesidad para el primer equipo. La plaga de lesiones ha obligado a Antonio Hidalgo a echar mano de los futbolistas más importantes del Fabril, que ha perdido a sus líderes justamente cuando empezó su dinámica negativa. Kevin, máximo asistente, se ha perdido tres de las últimas cuatro citas, mientras que Ochoa no estuvo tampoco ante el Racing de Ferrol y Rubén se perdió el duelo frente al CD Extremadura.

Es una de las consecuencias de ser un filial, cuya misión también pasa por nutrir al primer equipo cuando lo necesita. A ese problema en cadena se le suma la falta de continuidad en las alineaciones. El técnico grancanario no repitió alineación durante la pasada campaña y este curso todos han sido suplentes al menos un fin de semana. Una decisión que tiene sus beneficios, pero que también complica el consolidar automatismos y sociedades sobre el campo.

5. La presión pasa factura

La caída del Fabril no se explica únicamente desde lo futbolístico. La dinámica le ha situado en una posición delicada, con los errores cada vez más presentes en los pensamientos y la confianza venida a menos. Manuel Pablo había advertido en la previa del peligro de que las urgencias por ganar terminasen jugando en contra. "No nos va a beneficiar", avisó entonces. El resultado final agravó la situación de un vestuario que ha perdido la confianza. El cuerpo técnico tiene ahora el reto de evitar que la preocupación y el miedo sigan condicionando el rendimiento.