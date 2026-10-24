Manuel Pablo: "Ha sido nuestra peor versión con mucha diferencia"
El técnico del Fabril admite la preocupación por la dinámica del equipo, que encadena cuatro derrotas consecutivas
Manuel Pablo no escondió su preocupación tras la dura derrota del Fabril, que encadena cuatro jornadas sin ganar y tres consecutivas sin marcar. El técnico reconoció que el equipo firmó su peor actuación de la temporada y fue contundente al analizar el encuentro. "No hemos estado en ningún momento, ni con balón ni sin balón", lamentó.
Derrota dolorosa. “No hemos estado. No hemos estado en ningún momento. Ha sido difícil, muchas pérdidas en inicio, ya desde los primeros minutos, duelos que perdíamos, balón parado que hemos sufrido mucho… No hemos estado en ningún momento ni con balón, ni sin balón. Nos han ganado muchos duelos. Los equipos no necesitan tampoco jugar tanto. Nos hacen muchos golpeos, duelos, y ahí estamos sufriendo mucho. Hoy no hemos estado en ningún momento”.
¿Cómo está el vestuario? “Es difícil de gestionar. Tenemos que buscar soluciones como cuerpo técnico a esta situación que estamos pasando ahora. Hay que saber que tengo que sentirlo, que no puedo dejar de competir, da igual el resultado, da igual que no salgan las cosas, pero tengo que estar con alma dentro de un campo. Yo creo que hoy ha sido una diferencia muy abismal en cómo han ido ellos a la presión, en cómo celebraban cada situación, en cómo iban a cada balón aéreo… Nosotros no hemos estado. Ha habido partidos donde no somos capaces de aguantar ese nivel, pero es que hoy no hemos estado en ningún momento”.
Manu Ferreiro. “Ha sido un partido muy difícil de gestionar. Es importante recuperar a jugadores importantes, pero esto va de lo colectivo. Tenemos que dar un paso hacia adelante. Hemos visto que con balón tampoco estábamos cómodos y tampoco estábamos con confianza. Darle mejoras para que ellos puedan conseguir esa confianza. Ha habido muchos errores en salida de balón”.
Intensidad defensiva en la primera parte. “Desde el primer momento, ves jugadores que normalmente no tienen pérdidas, teniendo muchas pérdidas constantes. No éramos capaces de, cuando recuperábamos, juntar dos o tres pases. Ellos han tenido una presión muy constante desde el primer minuto. Hemos sufrido mucho en el balón parado, donde ellos sabíamos que eran fuertes. Son acciones algunas incluso que son de anticipación, no son de duelo a área, por la altura que te puedan ganar o por fuerza. Cada golpeo en largo que nos han hecho, es duelo muy difícil. Hoy ha sido constantemente”.
Cuatro derrotas consecutivas y tres jornadas sin marcar. “Hay mucho grado de preocupación en todos los sentidos. Sin jugar un gran partido hemos tenido acciones buenas de llegada, con finalizaciones, y no hemos estado acertados. Nos preocupa más ahora mismo lo defensivo, un poco todo, porque puedes enlazar una cosa con otra. Hemos perdido mucho balón en inicio, y eso ha generado también mucha desconfianza, muchos errores, y situaciones claras para ellos”.
Recuperar al vestuario. “Concienciándose cada uno con su responsabilidad, saber que este nivel no lo podemos dar. Esta ha sido nuestra peor versión, con mucha diferencia. No puede ocurrir esto. A partir de ahí, tenemos que tratar de darle cierta seguridad a los jugadores, pero también sabemos que tenemos que subir el nivel individual”.