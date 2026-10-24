La previa | Una oportunidad para volver a sonreír

Adrián Guerrero en el partido ante el Racing de Ferrol celebrado en Riazor Germán Barreiros

El Fabril necesita que el fútbol le devuelva la alegría. Tras un Tourmalet sin premio ante los tres primeros clasificados del Grupo 1 de Primera Federación, el filial blanquiazul buscará este sábado (a las 13.00 horas, en Riazor) volver a sonreír y dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas. El CD Extremadura, otro recién ascendido y rival directo en la pelea por la permanencia, pondrá a prueba la capacidad de reacción de un equipo que necesita recuperar la serenidad para que los últimos resultados no condicionen el resto del camino.

La última vez que el Fabril acumuló tres jornadas seguidas sin puntuar se remonta a diciembre de 2023, cuando el equipo dirigido por Óscar Gilsanz cayó ante Guijuelo, Coruxo y Pontevedra en Segunda Federación. Ahora, casi tres años después, se vuelve a vivir la misma situación, aunque con la dificultad añadida de estar en una categoría superior. El calendario, de lo más complicado en el último mes, no ha dado tregua a un vestuario que necesita despejar la cabeza.

Ese es uno de los aspectos que más preocupan a Manuel Pablo. Lo mental. Más allá de la falta de regularidad en el juego, algo que también demanda, el técnico grancanario quiere evitar que la mala dinámica dé paso al miedo o a la ansiedad. La visita del CD Extremadura aparece como una oportunidad para volver a añadir puntos al casillero ante un adversario que pelea por los mismos objetivos.

El conjunto extremeño, sin embargo, llegará a A Coruña con una inercia totalmente contraria. Ha sumado siete puntos de los últimos nueve posibles, con victorias ante Bilbao Athletic y Coria y empate en el último encuentro ante el Real Unión, y, además, presenta unas fortalezas que coinciden con las principales debilidades de los herculinos.

Los datos destacan el peligro de los de David Rocha en duelos y jugadas de estrategia. Los azulgrana son el equipo que más goles han marcado (5) a balón parado, sin contar penaltis, y el cuarto que progresa de forma más directa hacia la portería rival. Un estilo de juego que exigirá al Fabril a elevar su contundencia y fiabilidad defensiva.

El CD Extremadura cuenta en sus filas con dos jugadores más que conocidos y que ya vivieron una etapa en el extinto equipo de la ciudad. Kike Márquez, un clásico, acumula más de 430 partidos en la categoría de bronce y cuatro ascensos, con Cádiz Albacete, Extremadura y Córdoba. La pasada temporada fue una pieza indiscutible en el Zamora de Óscar Cano, que se quedó a las puertas de subir a Segunda División, y aportó nueve goles.

El otro nombre es el de Gio Zarfino. El centrocampista uruguayo, de 35 años, suma 134 partidos en la plata y también participó en el ascenso de los de Almendralejo antes de consolidarse en el fútbol profesional. Tenerife, Alcorcón, Sporting de Gijón y Castellón figuran en su currículum. Su garra y experiencia será otro de los argumentos de un rival que ha sumado seis de los doce puntos que ha disputado lejos de casa.

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En el apartado de novedades, el Fabril recupera a Manu Serrano, que apunta a regresar a la convocatoria después de perderse los seis últimos encuentros por la fractura del tabique nasal y la órbita derecha que sufrió ante el Cacereño. También Manu Ferreiro, que jugó sus primeros siete minutos de Liga en el Anxo Carro, podría volver a entrar, mientras que Rubén López y Kevin Sánchez no estarán disponibles tras haber viajado a Madrid con el primer equipo.

La cita será la última oportunidad del filial para aprovechar el respaldo de Riazor antes de regresar en el próximo choque como local al Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. El estadio coruñés ha sido un importante punto de apoyo en este inicio de temporada, con siete de los ocho puntos que suma el equipo conseguidos ahí. Ahora, el Fabril necesita que ese impulso sirva para dejar atrás el Tourmalet y, sobre todo, para recuperar la confianza ante un rival que llega con la flecha hacia arriba.