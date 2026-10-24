El 1x1 del Fabril-CD Extremadura: Una tarde para olvidar

Manu Serrano volvió a participar con el Fabril tras seis semanas fuera EC

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras caer goleados en Riazor ante el CD Extremadura (0-5).

Hugo Ríos (3). Entregó un pase innecesario a Dani Estévez, con el centrocampista mal perfilado y encimado, que terminó en gol en contra. Nada que hacer en el resto.

Quique Teijo (4). Cometió pérdidas importantes con balón en entregas fáciles. Entendió bien cuándo y cómo sumarse al ataque, pero sin generar superioridades ni acercamientos al área.

Samu Fernández (3). Regaló el 0-4 nada más comenzar la segunda mitad al intentar recortar al delantero.

Ferrán Seco (3). Perdió la marca en el primer gol de la tarde y volvió a pecar de blando en el 0-3. Kike Márquez bajó el balón como si nada para luego filtrar el pase a Rodri.

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Xabi Campos (4). El juvenil encadenó por primera vez esta temporada dos titularidades consecutivas. No sufrió tanto en el uno contra uno como ante el Lugo, pero no pudo aportar nada en un contexto muy desfavorable.

Dani Estévez (3). Culpa compartida en el segundo tanto. Ríos le entregó un balón que no tocaba, pero intentar salir de la presión de tres rivales no era la mejor solución. Tampoco nadie le advirtió de lo que tenía detrás. Sustituido en el descanso.

Koke San José (4). Fue el encargado de poner piernas a un centro del campo sin Noé, Yayo y Rubén. Apenas condujo el balón hacia campo rival. También cambiado tras la primera parte.

Álvaro Fraga (4). No pudo llegar a área, la faceta en la que más destaca. No logró recibir en ventaja en las zonas de influencia.

Adrián Guerrero (4). Se le pide más. Entró poco en contacto con el balón y tampoco encontró la manera de que la pelota le llegase a los pies.

Martín Ochoa (4). Muy solo en ataque. Lo intentó en la segunda mitad, pero no gozó de ninguna ocasión clara.

Justino Barbosa (5). Tuvo en sus botas el 1-1, pero Diego Pinto intervino abajo y le negó el tanto. Encaró a su par y dio profundidad desde la amplitud.

Los cambios

Manu Serrano (5). Volvió tras seis encuentros de baja. Aportó criterio con balón.

Manu Ferreiro (5). Segunda participación en Liga. Logró conectar con la última línea.

Yayo González (4). No pudo sujetar ni estrechar al equipo.

Mauro Valeiro (5). 20 minutos en los que sumó algo de creatividad.

Iker Gil (S. C.). Entró en el tramo final, con el equipo ya perdido.