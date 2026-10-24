Crónica | El Fabril se desmorona ante el CD Extremadura (0-5)

Samu Fernández durante el encuentro ante el CD Extremadura RCD

El Fabril cayó por 0-5 ante el CD Extremadura en Riazor y encadenó su cuarta derrota consecutiva. El conjunto dirigido por Manuel Pablo volvió a evidenciar sus problemas defensivos y la falta de contundencia en ambas áreas, en un encuentro que quedó encarrilado antes del descanso y que deja a los blanquiazules en crisis.

Los de Manuel Pablo volvieron a Riazor para enfrentarse a otro recién ascendido de la categoría, de esos con los que tendrá que batallar por evitar el drama del descenso. El grancanario se mostró preocupado por la ansiedad que pudiese generar dentro del vestuario la sensación de que solo sirviese ganar cada fin de semana. Es cierto que no deja de ser un filial cuyo objetivo principal es acercar futbolistas al primer equipo, pero también lo es que era una jornada pintiparada para regresar a los buenos resultados. No se podía exigirle mucho más a los blanquiazules en sus derrotas ante los top 3 de la Liga, pero sí ante un conjunto extremeño que encontró facilidades de principio a fin. Sin Kevin ni Rubén, ambos en Madrid con el primer equipo, el filial perdió personalidad y carácter en campo contrario. Algo que sumado a la fragilidad defensiva, una jornada más, resultó letal.

Siempre se dice que el fútbol es un deporte de dinámicas. Quizá haya que acudir a esa frase tan popular para explicar la primera mitad del equipo coruñés. Pero el análisis quedaría demasiado simplista. Las sensaciones negativas que arrastran de tres jornadas atrás pesan, y reincidir en el mismo error de las ocho jornadas anteriores tampoco ayuda. La inocencia en área propia volvió a ser el pecado capital de un Fabril que entregó el partido antes del descanso.

El CD Extremadura llegaba a Riazor con dos fortalezas muy localizadas: los duelos y las jugadas a balón parado, siendo el equipo que más beneficio había sacado de la pizarra. De nada sirvieron los apuntes. Apenas cumplido el minuto 7 de partido, Kike Márquez remató un saque de esquina en el área pequeña y con los pies en el suelo para hacer el 0-1. Llegó tarde Ferrán Seco a la marca y el gaditano no perdonó. Podía haberse tratado de un despiste, pero la realidad es que los visitantes remataron prácticamente todos los córners, quedándose cerca de volver a castigar en dos de ellos.

El Fabril ya iba a remolque, aunque aquello era solo el preludio de una tarde para olvidar. David Pinto evitó el gol de Justino Barbosa con una intervención abajo que dio paso a una nueva oleada de llegadas azulgrana, y por supuesto de goles.

Dani Estévez fue el señalado en el 0-2. El centrocampista, que disfrutaba de su primera titularidad, perdió el balón en la corona de su propia área al intentar girarse entre tres rivales. Una presión que en Segunda Federación superaba sin despeinarse y que esta vez le costó muy caro. Marco González aprovechó el regalo para el 0-2.

Ningún tanto necesitó de elaboración. Menos el tercero, el más alarmante al no ser la primera vez que se encaja. Balonazo del portero arriba que domó Kike Márquez ante la mirada de Ferrán Seco para después filtrar al espacio a Rodri. El delantero se plantó mano a mano con Ríos, al que no le quedó otra que seguir el balón con la mirada.

Partido perdido y, lo peor, con 45 minutos más por delante. Manuel Pablo realizó un triple cambio tras el descanso, pero de nada sirvió. En la primera jugada el Fabril decidió volver a dispararse en los pies. Samu Fernández se jugó el recorte ante el delantero y entregó las llaves de su casa al ladrón, que no desaprovechó la invitación para seguir haciendo sangre.

Poco después, Sergi Molina haría el 0-5 final en otro saque de esquina en el que se elevó por encima de todos para dirigir la pelota a la escuadra. Todavía era el minuto 66, pero los visitantes, con muchas oportunidades para seguir haciendo daño, detuvieron la cuenta. Una manita que agrava la crisis del Fabril.