Manuel Pablo: "El Extremadura nos solicitó cambiar el horario"

Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

El Fabril recibe este sábado (13.00 horas ) al CD Extremadura en Riazor, otro de los recién ascendidos a la categoría, en un encuentro al que el filial blanquiazul llega en un momento complicado. Manuel Pablo reconoció su preocupación por la situación que atraviesa el vestuario, tanto desde el punto de vista mental como futbolístico, y también explicó el motivo del cambio de horario del partido, que fue solicitado por el conjunto visitante al tener que disputar la Copa el próximo martes.

Ánimos en el vestuario. "Intentamos estar tranquilos, sin que entre el miedo y la preocupación. No nos obsesionamos con los resultados, eso solo nos perjudicaría más. Entraríamos en caos. Tenemos que mejorar en el juego y ser más regulares, pero no podemos pensar que cada partido es nuestra última bala".

Preocupación por lo mental. "Los chicos pueden estar preocupados por las tres derrotas seguidas de las que venimos. Hay alguno que piensa que hay que ganar sí o sí el fin de semana. Me preocupa que piensen que solo nos vale la victoria. No nos va a beneficiar. También me preocupan aspectos del juego como la regularidad. Hacemos cosas bien, pero no somos capaces de mantenerlas en el tiempo".

Jugadores en dinámica de primer equipo. "Esta semana ha estado Rubén con ellos. También Kevin y Noé, que tuvo ese susto en Lugo. Son los tres que están yendo a entrenar. Tenemos la duda de lo que puedan decidir. Noé, por precaución, creo que no jugará. Tiraremos con lo que tenemos. Hemos recuperado a jugadores como Manu Ferreiro y Manu Serrano para compensar esa situación".

Rubén López. "Yo creo mucho en él. Hablé con él en verano porque tenía dudas. El Rubén que conocí en juveniles tenía capacidad y talento. Lo veo jugando de '6', aunque también puede hacerlo de '8'. Para mí era un jugador que tenía que ser importante en el Fabril. Viendo su último año, pensaba que este iba a ser un gran sitio para que volviese a ser ese futbolista que yo conocí. Ha empezado muy bien la temporada y tiene que seguir en esa línea".

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Extremadura. "Sabemos de la dificultad. En esta competición hay que estar preparado para todo. Viene un equipo en racha positiva y con jugadores importantes como Gio Zarfino y Kike Márquez. Tienen calidad y es un equipo que interpreta bien cuándo debe juntarse y cuándo apretar. En el balón parado son peligrosos. Tenemos que intentar deshacer su juego. En duelos son fuertes... Tenemos que subir el nivel nosotros".

Héctor Areosa, de vuelta, pero para no jugar. "Se ha llevado un golpe en un entrenamiento de esta semana y va a ser baja. Se está recuperando aquí, en Abegondo. Tuvo sus primeros minutos en Primera Federación la última jornada y el pobre está ahora de baja".

El siguiente partido será en Abegondo. "Sabíamos que era nuestro campo para jugar. Por el resto, ya sabéis lo que significa para nosotros Riazor. El equipo compite y se siente cómodo, pero Abegondo también es nuestra casa y el curso pasado hicimos muchos puntos. Al futbolista siempre le gusta más jugar en Riazor, pero nos adaptaremos".

Horario del partido. "El Extremadura juega el martes partido de Copa y nos solicitó cambiar el horario. Estaba previsto para las 16.30 y lo hemos cambiado. Tendrán que desayunar más fuerte, pero no cambia mucho más".