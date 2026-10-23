Manu Serrano, listo para volver

Manu Serrano en su único partido en Riazor, contra el Cacereño RCD

La enfermería del Fabril se va vaciando poco a poco. Tras los primeros minutos de Manu Ferreiro en el Anxo Carro, las noticias en el apartado físico siguen llegando en positivo. El filial blanquiazul recupera efectivos y el siguiente en regresar a la convocatoria será Manu Serrano, que vuelve a estar disponible después de varias semanas apartado de los terrenos de juego por una fractura en el tabique nasal y la órbita derecha.

El central madrileño sufrió la lesión en la segunda jornada de Liga, ante el Cacereño, en la acción que precedió al 0-1 del conjunto extremeño. Aquel encuentro suponía su estreno en Riazor y apenas era su segundo partido con el Fabril. El defensa había debutado en la primera jornada, pocos días después de incorporarse a la disciplina blanquiazul, con una actuación notable, especialmente en la salida de balón. Su capacidad para progresar mediante el pase corto y encontrar a sus compañeros con desplazamientos largos fueron algunas de las virtudes que dejó ver en sus primeros minutos.

Desde su lesión, Ferran Seco, otro de los cinco fichajes del filial en el mercado de verano, ha ocupado su lugar en el eje de la zaga. El defensa ha sido titular en las cinco jornadas siguientes y se ha consolidado en los planes de Manuel Pablo.

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Su continuidad contrasta con los cambios en el otro puesto de la pareja de centrales. La variación llegó en Lezama, ante el Bilbao Athletic, cuando Samu Fernández se quedó por primera vez en el banquillo esta temporada y Quique Teijo abandonó el lateral derecho para actuar como central izquierdo, una posición que ya había ocupado en varias ocasiones durante el pasado curso.

La vuelta de Manu Serrano supone una noticia positiva para un Fabril que necesita corregir sus problemas defensivos. El equipo muestra capacidad y recursos para dominar los partidos con balón, pero su fragilidad sin él le está pasando factura. Los datos, según Driblab, reflejan esa dificultad: es el segundo conjunto del grupo I de Primera Federación con más goles esperados concedidos, con 13,2, solo por detrás del Arenas de Getxo. También es el tercero que más remates a puerta permite, con 40, y el que más profundidad concede a sus rivales. Son aspectos que Manuel Pablo ha señalado en sus comparecencias públicas, especialmente las dificultades en las disputas y las acciones defensivas por alto.

El técnico insiste en la necesidad de ganar contundencia para evitar que los adversarios encuentren tantas facilidades. Y en medio de esa preocupación, el grancanario podrá volver a contar con el defensa a quien entregó la titularidad a los pocos días de incorporarse a la disciplina blanquiazul.