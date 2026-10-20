El Fabril ya tiene fecha para regresar a Abegondo

Justino Barbosa en el último partido disputado en Riazor, ante el Racing de Ferrol Germán Barreiros

Riazor ha sido el mejor aliado del Fabril en este arranque de temporada. Siete de los ocho puntos que suma por el momento el filial deportivista han llegado en el estadio coruñés, que ha acogido sus partidos como local durante las primeras jornadas. Sin embargo, el equipo de Manuel Pablo ya tiene fecha para regresar a su casa habitual. Será en noviembre, cuando reciba al Barakaldo en la duodécima jornada de Primera Federación.

El calendario ya ha puesto fecha y hora a ese regreso. El filial volverá a competir en Abegondo el sábado 14 de noviembre, a las 18.45 horas, para medirse a un Barakaldo que visitará el Campo Arsenio Iglesias en una jornada que supondrá un cambio de escenario para los blanquiazules después de sus cinco primeros compromisos en Riazor.

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La cita llegará, además, en un fin de semana sin fútbol en Primera División. El segundo parón de selecciones de la temporada parará la actividad del primer equipo masculino, mientras que el femenino sí tendrá un compromiso de altura en Riazor, recibiendo al Barcelona, con horario aún sin confirmar. Así, la vuelta a Abegondo del Fabril coincidirá con uno de los duelos más destacados del calendario de las de Alberto Rodríguez.

Antes de ese reencuentro con el campo Arsenio Iglesias, los de Manuel Pablo tendrán que disputar tres partidos. El primero será este sábado, a las 13.00 horas, ante el CD Extremadura en Riazor. Después llegarán dos salidas consecutivas: ante el Zamora, el domingo 1 de noviembre a las 18.45, y contra el Arenas de Getxo, el domingo 8 a las 12.00 horas.