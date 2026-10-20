El Fabril busca respuestas tras afrontar el Tourmalet

Guerrero en el Fabril-Racing de Ferrol Javier Alborés

Sabía el Fabril que el ascenso a Primera Federación conllevaría un salto de nivel. Y también lo sabía un Manuel Pablo que no se atrevió a fijar un objetivo. Al menos no de puertas para fuera. Ahora, tras las ocho primeras jornadas ligueras, el filial blanquiazul vive sumido en una realidad distinta a la que afrontaba el curso pasado en Segunda Federación. A estas alturas de la competición, ocupa el decimosexto puesto con ocho puntos, a uno de meterse en los puestos que marcan la salvación. Y todo ello después de afrontar el Tourmalet a principios de octubre.

Tras medirse a los tres equipos que ahora ocupan el top 3 del grupo 1 de la categoría –UD Logroñés, Racing de Ferrol y Lugo–, el Fabril se encuentra sumido en una mala racha que no experimentaba desde diciembre de 2023. Y es que para encontrar la última vez que el filial deportivista encadenó tres jornadas cayendo derrotado, hay que rebobinar hasta la temporada 2023-24, cuando el conjunto entrenado por aquel entonces por Óscar Gilsanz perdió de forma consecutiva contra Guijuelo (1-0), Coruxo (0-1) y Pontevedra (4-1) en Segunda Federación.

En aquel curso, la escuadra blanquiazul terminó consiguiendo la salvación en el tercer escalón del fútbol nacional, aunque no de forma holgada. Y ahora, casi tres años después, el Fabril busca replicar la reacción y volver a sumar, con la dificultad añadida de estar en una categoría superior.

No ha tenido el equipo dirigido por Manuel Pablo un inicio de octubre sencillo. El calendario le obligó a disputar tres jornadas seguidas frente a proyectos pensados para, como mínimo, pelear por ascender a Segunda División. Y aunque el filial no fue capaz de sumar en ninguno de los tres partidos, deja ya atrás a equipos que, por lo pronto, afrontan una realidad distinta.

Tras la derrota ante el Lugo, actual líder del grupo 1, el técnico grancanario fue el primero en quitarle hierro al asunto y en recordar que siempre puede haber malas rachas, pero que lo importante es ser capaz de resarcirse de ellas. De hecho, hizo referencia al curso anterior, en el que recordó que el equipo también acumuló encuentros sin conocer el triunfo: “El año pasado también estuvimos muchas jornadas sin ganar. Sabemos que somos nuevos, pero no nos podemos rendir”. Seguramente Manuel Pablo se acordase de aquella mala racha que, además, llegó por estas mismas fechas.

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Por aquel entonces, el filial blanquiazul estuvo hasta cuatro jornadas sin sumar de tres en tres. No encadenó tantas derrotas, pero Lealtad Villaviciosa (0-0), Oviedo Vetusta (0-1), UD Ourense (2-1) y Bergantiños (0-0) se encargaron de instaurar las dudas en un equipo que había ganado todos los partidos anteriores con una solvencia apabullante.

Ahora, el videojuego ha subido de nivel y el Fabril, uno de los novatos de la categoría, busca reaccionar. Y la primera oportunidad para hacerlo será este sábado en Riazor (13.00 horas), con su gente como respaldo, ante uno de sus iguales: un Extremadura recién ascendido que atesora en su casillero dos puntos menos, pero que llegará al feudo blanquiazul con una racha inversa a la del Fabril; tres jornadas sin perder.