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Cantera

Manuel Pablo sobre la lesión de Noé Carrillo: "Parece que puede ser una rotura"

El técnico del Fabril lamentó la falta de continuidad de su equipo y reconoció que los errores

Dani Fernández
Dani Fernández
17/10/2026 20:45
Manuel Pablo, sentado en el banquillo de Riazor durante el Fabril-Racing de Ferrol
Manuel Pablo, sentado en el banquillo durante un partido de esta temporada
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Manuel Pablo compareció tras la derrota del Fabril ante el Lugo (3-0), en un encuentro en el que los blanquiazules fueron de más a menos y terminaron pagando sus errores. El técnico lamentó la falta de regularidad y competitividad de su equipo y mostró su preocupación por la posible lesión muscular de Noé Carrillo, que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

Valoración. "Nos ha costado arrancar. Ellos han salido con más determinación y hemos tenido pérdidas en nuestro campo. Poco a poco fuimos igualando el partido, con ocasiones de Ochoa y Kevin... Ellos llegaban por derecha, pero estaba igualado, con un ritmo alto. Al final un error nos perjudica. En la segunda parte volvimos a salir bien, pero cinco o diez minutos. No hemos tenido continuidad y ellos nos han corrido mucho".

Manu Ferreiro. "Lo he visto bien. Llevaba semanas entrenando y es un jugador que tiene que ser importante. Viene de muchos meses de lesión, como Noé, que parece que lo vamos a volver a perder Nos falta regularidad. Esperaba estar más cerca hoy. Hemos tenido miedo al principio y luego poco a poco hemos ido perdiendo en competitividad".

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Goleada. "El 3-0 ya nos pilla volcados arriba. Al final viene de una pérdida nuestra en medio campo. Luego él ya se presenta solo delante del portero. Sabemos que somos nuevos, pero no nos podemos rendir. El año pasado también estuvimos muchas jornadas sin ganar. Los errores que hemos cometido nos han costados los goles, y nos han podido costar alguno más".

Noé Carrillo. "Venía de mucho tiempo sin jugar y parece que puede ser una rotura muscular. Habrá que esperar a ver las pruebas. La gente tiene que dar un paso adelante. Hoy hemos estado ahí, pero hemos ido perdiendo ritmo y teniendo muchas pérdidas".

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