El 1x1 del Lugo-Fabril: Noé Carrillo se hizo notar hasta donde pudo

Rubén López trata de hacerse con el balón en una acción del partido ante el Lugo Marcos Rodríguez

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras caer por 3-0 ante el Lugo en el Anxo Carro.

Hugo Ríos (3). Salvó el 1-0 en un disparo a quemarropa de Álex Gallar, pero un error suyo abrió el camino de la goleada. Confió demasiado en su juego de pies y, por querer mantener la posesión, le entregó el gol a Chiqui.

Quique Teijo (5). Controló a Chiqui en banda, pero no encontró soluciones para progresar en el juego mediante pases o conducciones hacia dentro. Acabó de central.

Samu Fernández (5). Plantó batalla a Dauda y fue el más seguro atrás. El único pero, en muchos envíos desde los costados no estaba bien orientado y perdía la referencia.

Ferrán Seco (4). No es poderoso en los duelos y no está siendo capaz de transmitir seguridad defensiva. Manuel Pablo terminó sustituyéndole.

Xabi Campos (4). Rufo y Arturo Palma le dieron la tarde. Se encontró en un uno para dos en el que no pudo hacer nada. Sufrió sobre todo con Arturo Palma, el jugador más peligroso del Lugo.

Yayo González (5). Con amarilla desde el minuto 2, estuvo todo el partido condicionado. No podía sujetar al Fabril por miedo a una segunda tarjeta.

Rubén López (6). Otro partido lleno de entrega y trabajo sin balón. Robó arriba y acercó al Fabril a la portería de Marc con un centro desde la izquierda y un pase interior.

Adrián Guerrero (5). Sin espacio para percutir con sus carreras, solo le quedó enviar balones al área. Solo un par llevaron peligro. Le negaron el 1-1 en la misma línea de gol.

Martín Ochoa (5). Hizo un gran ejercicio en la presión, de mucho desgaste. Tuvo una oportunidad de cabeza en la primera mitad, pero no encontró portería.

Kevin Sánchez (5). El burgalés volvió a las filas del Fabril tras dos jornadas con el primer equipo. Falló una ocasión clara de cabeza con 0-0 y no generó mucho más.

Noé Carrillo no puede terminar el encuentro ante el Lugo y vuelve a encender las alarmas Más información

EL MEJOR. Noé Carrillo (6). Volvió a mostrar sus conducciones poderosas para romper líneas. A la hora de partido tuvo que abandonar el campo lesionado.

Los cambios

Koke San José (5). Probó suerte desde la media distancia

Álvaro Mardones (4). El segundo gol llega de un córner a favor en el que es último hombre, gana el duelo, pero falla en la entrega que permite la transición.

Álvaro Fraga (5). No impactó en el partido.

David Domínguez (S. C.). Sin tiempo para demostrar.

Manu Ferreiro (S. C.). Sus primeros minutos de la temporada tras superar la lesión.