Martín Ochoa trata de hacerse con una disputa aérea ante Kike Hermoso Marcos Rodríguez

El Fabril encadenó su tercera derrota consecutiva tras caer por 3-0 ante el Lugo en el Anxo Carro. Un grave error de Hugo Ríos rompió la igualdad antes del descanso a cinco minutos de llegar al descanso. En la reanudación, los de Manuel Pablo buscaron la reacción, pero se toparon con la recaída de Noé Carrillo y con una fragilidad defensiva que pudo costarles más goles. Alan Godoy sentenció el encuentro y Pere Haro cerró la goleada en el añadido.

Después de varias semanas condicionado por las necesidades del primer equipo y con una alineación que quizá había rotado más de la cuenta, el Fabril presentó en el Anxo Carro un once muy próximo al que se podría considerar de gala. Entre las novedades, el gran nombre fue el de Noe Carrillo, que hace apenas dos semanas, en palabras del técnico grancanario, parecía tener complicado disponer de minutos con el filial y que estrenó titularidad esta temporada. El Deportivo es consciente de la importancia de que el centrocampista tenga minutos para volver a coger el ritmo y el Fabril está encantado de poder ofrecérselos. También regresaron al equipo Kevin y Martín Ochoa, que la semana pasada viajaron con el primer equipo a San Sebastián, aunque no llegaron a participar, y se perdieron después la derrota del filial en el derbi ante el Racing de Ferrol.

El derbi gallego medía dos equipos cuyos entrenadores, unidos por una relación de amistad y un profundo conocimiento mutuo. Una circunstancia que contribuyó al respeto máximo que marcó una primera mitad con más control de juego que ocasiones. Lucenses y coruñeses priorizaron las posesiones largas para evitar que su adversario castigase los espacios al contragolpe, principal fortaleza de los dos conjuntos. Así, las llegadas casi siempre nacían de robos en presión adelantada.

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El primer aviso serio fue del Fabril. Rubén López saltó a incordiar, recuperó la pelota y centró con la zurda para que Martín Ochoa cabecease muy cerca de la portería. Con el paso de los minutos, el filial empezaba a ganar en tranquilidad, mientras que el Lugo encontraba en la banda derecha una vía para hacer daño. Rufo y Arturo Palma hicieron sufrir a Xabi Campos en situaciones de dos para uno, especialmente ante el talento del mexicano.

De sus botas nació la primera gran oportunidad local. Palma enseñó y escondió el esférico al lateral juvenil para regatearlo y poner el pase atrás a un Álex Gallar que obligó a Hugo Ríos a firmar una gran parada, del nivel de las que dejó en Riazor la pasada jornada. La respuesta de los de Manuel Pablo no se hizo esperar, de nuevo tras conseguir robar alto. Ochoa levantó la cabeza y asistió a Kevin, que con todo a favor, tampoco pudo anotar su primer gol de la temporada. Tuvo su mérito el exdeportivista Marc Martínez, que tiró de pies para mantener el empate.

Cuando el encuentro parecía llegar al descanso sin más sobresaltos, apareció un error inesperado. Ríos confió demasiado en su juego de pies y, en lugar de despejar, trató de jugar el balón para dar continuidad. No salió bien. El balón quedó muerto y Chiqui lo convirtió en el 1-0 a portería vacía.

Tras la reanudación, el Fabril salió con otra mentalidad. La necesidad de encontrar el empate le llevó a apostar por un juego más directo y, apenas tres minutos después, estuvo a punto de conseguir el premio. Noé superó líneas con una buena conducción y Guerrero se hizo espacio con un recorte para armar el disparo al segundo palo. Hermoso, bajo palos, evitó el 1-1 en la que sería la ocasión más clara del filial.

El intento de dar un paso adelante tuvo un peaje. Los blanquiazules descuidaron las vigilancias ofensivas y permitieron al Lugo explotar las transiciones, escenario en el que se siente especialmente cómodo. Además, Manuel Pablo perdió por el camino a Noé Carrillo, que en torno a la hora de partido se echó al suelo por unas molestias en el aductor y tuvo que ser sustituido.

El Lugo encontró espacios y Dauda pudo sentenciar mucho antes de que llegase el segundo tanto definitivo. El delantero ghanés desperdició dos mano a mano que acabaron con la paciencia del Anxo Carro. Borja Fernández lo aguantó hasta el minuto 71, cuando dio entrada a Alan Godoy. El relevo resultó decisivo. A diferencia de su compañero, el canario no perdonó y batió a Ríos con una picadita sutil para hacer el 2-0. El golpe sentenció a un Fabril que solo sumó la noticia positiva de recuperar Manu Ferreiro y que acabaría encajando el 3-0 de Pere Haro en el tiempo de añadido.