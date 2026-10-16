Manuel Pablo: "Nuestro nivel tiene que ser más parecido al que tuvimos contra el Racing"

Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Al Fabril le toca afrontar otro duelo complicado. Después de caer de forma injusta ante el Racing de Ferrol, el filial blanquiazul se medirá mañana (16.30 horas) al Lugo, actual líder del grupo 1 de Primera Federación, en el Anxo Carro. Y Manuel Pablo tiene claro que sus opciones de puntuar pasan por mantener el nivel mostrado en la pasada jornada.

Estado físico del equipo. “Tenemos a Manu Ferreiro ya en dinámica y con el alta, Manu Serrano está ahí, se llevó un golpe el otro día, pero bueno, puede entrar también si lo necesitáramos. Después a Damián todavía le falta, aunque ya está entrando en dinámica. Dipanda, Jairo y Álex Marqués son un poco las bajas”.

Balance tras dos derrotas seguidas. “Sobre todo, se aprende lo que tenemos que crecer, creo que hubo una gran diferencia del partido que hicimos en Logroño al que hicimos contra el Racing de Ferrol. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener ese nivel, seguir aprendiendo cosas, de activaciones, de despistes que tenemos a veces, pero sobre todo eso, saber que nuestro nivel tiene que ser más parecido al que tuvimos contra el Racing. No podemos bajar ni confiarnos, tenemos que saber que somos capaces de competir si estamos así”.

Gestión de la prisa tras la expulsión de Álvaro Ramón. “Intentamos trabajar también esas situaciones donde los rivales se quedan con uno menos, la ocupación de espacio, ocupación de área, buscar sacar situaciones tanto de centros lejanos como cercanos, no siempre querer profundizar y saber lo que al final te está planteando el equipo contrario. Yo creo que nos equivocamos a veces en querer entrar por dentro y, sobre todo, nos equivocamos en no buscar forzar las cosas. Al final, nosotros analizamos a los rivales, vemos dónde pueden tener dificultades, pero si al final estamos con ellos esta semana, creando situaciones, llegando, jugando bien desde atrás, pero en esa última parte del campo, lo que hablamos de las áreas, situaciones que analizamos y que se pueden dar si no las forzamos a veces, si no las buscamos, si no las intentamos, por mucho que esté construyendo bien, al final no saca rendimiento”.

Lugo. “Sabemos que es un equipo muy sólido, solo llevan cuatro goles en contra, dos de ellos a balón parado. Es un equipo que sabe defender muy fuerte, pero siempre tienen situaciones donde se les puede hacer daño, las hemos analizado e intentaremos buscarlas. A partir de ahí tenemos que tener el mismo nivel que el otro día para poder competir contra ellos. Si no estamos a ese nivel... Ellos son muy sólidos, tienen mucha calidad arriba, son capaces de no tener que dominar el partido para sacar situaciones claras y lo que nos hace es implicarnos al máximo, estar activados al máximo y, sobre todo, competir como el otro día”.

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Barbosa y Ochoa, expupilos de Borja Fernández. “Con todo lo que tenemos hoy para analizar los rivales... Ya nos enfrentamos el año pasado a Borja y es un poco la estructura que usaba en el Ourense, incluso algún jugador que repite de ese Ourense. En ese sentido, más o menos, tenemos las ideas claras, nos relacionamos lo suficiente.

Clasificación muy igualada. “Sabemos que es una categoría muy igualada, queda mucho. Lógicamente, si no sacas resultados positivos, la preocupación puede llegar, pero ahora mismo donde más nos tenemos que centrar es en intentar competir como el otro día. Porque veníamos ya de una jornada donde nos estaba costando y creo que el otro día dimos un paso adelante, pero eso hay que mantenerlo. Eso es lo que tenemos que ofrecer mañana contra el Lugo. Saber que somos capaces de mantener esa regularidad, que al final es la que nos va a situar más arriba o más abajo”.

Partido especial por ser un derbi. “Nuestra idea, y siempre lo digo, es la misma tanto en casa como fuera, sea un rival u otro. Cambian aspectos futbolísticos donde tú puedes analizar dónde se le puede hacer daño al rival. Por eso es muy importante para nosotros este partido a nivel de lo que somos capaces de ofrecer. Si somos capaces de tener la regularidad que tuvimos el otro día, después el resultado, nunca sabes para dónde va a ir. Puedes estar acertado, puedes no estar acertado, puedes jugar mejor y fallar en las áreas. Pero sobre todo mantener ese nivel competitivo lo máximo posible contra un rival que es difícil. Igual que era el Racing de Ferrol, igual que son muchos, pero bueno, si somos capaces de mantener el nivel del otro día, lo vamos a competir seguro.

Gestión de una posible obsesión por no ganar. “Cuando llega el día siguiente, lo que analizamos es el partido, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal. No estamos mirando el resultado, porque el día del Real Unión ganamos y no lo merecimos. Seguimos analizando las situaciones. Al final, lo que quieres es tener un equipo reconocible y que eso te lleve a estar más cerca del objetivo que quieres. No analizamos el resultado, pero lógicamente entiendo que si al final pasas muchas jornadas sin ganar, llega la preocupación. Para mí, el año pasado estuvimos en Segunda Federación seis jornadas sin ganar. Estábamos arriba, nos pusimos terceros o cuartos y el foco nuestro seguía siendo lo mismo. Intentar mejorar en nuestro fútbol, en el objetivo de que seamos lo más reconocibles posible”.