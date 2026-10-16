Borja Fernández: "Manuel Pablo y yo tenemos buen rollo, somos gente natural"

Hay caminos que terminan cruzándose de nuevo, aunque cambien los papeles. Borja Fernández (Ourense, 1981) regresa a la actualidad del Deportivo desde el banquillo del Lugo, al que ha situado en lo más alto de Primera RFEF después de una trayectoria ascendente en la UD Ourense. El exfutbolista blanquiazul se medirá este sábado (16.30 horas) al Fabril de Manuel Pablo en el Anxo Carro, en un duelo que enfrenta a dos técnicos unidos por su pasado en el conjunto herculino y por una buena relación personal. En la previa, el ahora técnico albivermello repasa la evolución del filial, recuerda su etapa como jugador del Dépor y analiza el momento de ambos equipos.

¿Cómo está siendo su adaptación al Lugo?

Es un salto importante, sobre todo en recursos e infraestructuras. En Ourense había muchas limitaciones. Yo estoy muy agradecido por todo lo que hicieron allí por mí. Todo lo que yo pedía o entendía que se podía mejorar, se acabó haciendo. Noto que la infraestructura que hay aquí se acerca más al fútbol profesional.

¿Esperaba un inicio de temporada tan bueno?

Lo sueñas y lo imaginas, pero hay que mantener los pies en el suelo. Se está dando así y tenemos que tratar de que se prolongue. Hay que seguir en el mismo camino, sobre todo de sensaciones y de juego.

Han igualado el mejor arranque en siete jornadas de Primera Federación. Cinco de los seis equipos que tenían los mismos puntos a estas alturas terminaron ascendiendo ¿Lo sabía?

Te llegan cosas, sí. Hay mucha información alrededor de todo eso. No me obsesiona. Cuando España ganó el primer Mundial, ningún ganador anterior había empezado perdiendo el primer partido. El fútbol da muchas vueltas. Todos esos equipos que llegaron a esta jornada con los mismos puntos, si no hubiesen seguido trabajando, no habrían ascendido. También hay ejemplos en el mundo del fútbol de que las estadísticas, por mucho que se repitan, se pueden romper. Nosotros tenemos que pensar en el Fabril, ver cómo queremos afrontar el encuentro. Luego pensaremos en la siguiente jornada, y así hasta el final.

En dos años ha pasado de Segunda Federación a pelear por subir a Segunda

Todo el mundo empieza desde más abajo. Sé que ahora estoy en un lugar privilegiado, pero queda mucho. Igual que ha habido momentos en mi carrera en los que he estado muy arriba y luego me ha tocado bajar, ahora está al revés, pero soy consciente de que todo puede volver a cambiar.

¿Qué fútbol busca para sus equipos y qué señas de identidad quiere imprimir al Lugo?

Dentro de lo que está en nuestra mano (hay un rival que también juega), intentamos ser un equipo protagonista. Que tenga el balón y que sepa qué hacer con él. Sin él queremos ser pesados, presionantes. Por resultados, está claro que está saliendo bien.

Reencuentro con el Fabril

¿Qué valoración hace de los primeros meses del Fabril en Primera Federación?

En cuanto a resultados, no están tan bien como nosotros, pero están dejando buenas sensaciones. Es un equipo muy joven, que quiere la pelota. Siguen la idea que llevaba a cabo el pasado curso. Eso es muy importante. Saber a qué juegas.

¿Qué Fabril espera encontrarse y dónde estarán las claves del partido?

Manuel Pablo nunca repite alineación y eso habla muy bien de todo, aunque muchas veces haya sido por las necesidades del primer equipo. Me espero un partido abierto, contra un rival que querrá ser dueño del balón.

¿Qué jugadores destacaría del Fabril?

A muchos ya los conocía. Ochoa, del año en el Arenteiro y Ourense CF, Justino, que lo tuve, Guerrero, Mardones... Gente joven, pero con muy buenos mimbres. Ves al equipo y sabes que van a competir bien y que van a cambiar un poco la posición en la tabla clasificatoria.

El Lugo fichó este verano a Nájera. ¿Cómo evoluciona de su lesión?

Sí, yo lo conocí por su representante, que me lo hizo llegar porque lo conozco, y se lo dije al club. Lo teníamos en la lista, por si a lo mejor salía de A Coruña. Teníamos muy claro que queríamos a Nájera con nosotros. Luego, desgraciadamente, se lesionó en una jugada muy desafortunada. Es un chico con muy buena predisposición y muy buena actitud. Está trabajando a tope para poder volver cuanto antes, con la lesión superada y con muchas ganas de aportar cuando pueda estar con nosotros.

¿Ha hablado con Manuel Pablo?

Sí, somos gente natural. El año pasado recuerdo que, después del partido en Ourense se quedó a dormir en mi casa. Luego, a la vuelta, me quedé yo en la suya. Incluso fuimos juntos a Riazor en el coche. La gente nos veía y alucinaba un poco. Este año no lo vamos a repetir. Vivimos las situaciones con bastante naturalidad. Nos conocemos mucho y tenemos muy buen rollo.

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Tras dos ascensos consecutivos en Ourense, ¿Cómo surgió la oportunidad de entrenar al Lugo?

La posibilidad de salir estaba ahí ya durante el año. No esperábamos subir. Teníamos el sueño de poder subir, pero no creíamos que se fuera a dar. Yo le había comunicado al club en varias ocasiones que no sabía qué iba a hacer al final de la temporada. Y luego, en ese momento, ya después de haber subido, sentí que había llegado el momento de irme. Ahí todavía no tenía la oferta del Lugo. Fue un paso complicado. Estoy muy unido al club y soy de allí, pero les he devuelto la confianza que depositaron en mí.

El Borja Fernández entrenador

¿Cuándo descubrió su vocación por los banquillos?

Es una cosa que tenía clara desde el principio. Cuando estaba en Madrid, en la cantera, me llamó mucho la atención. No es que dijera yo voy a ser entrenador, pero sí que me fijaba en muchas cosas que hacían los entrenadores y les daba muchas vueltas a la cabeza.

Le entrenaron técnicos como Mendilibar, Oltra, Míchel o Sergio González. ¿Qué aprendió de ellos?

De los que tuve, me quedo con las cosas que me gustaron de ellos, pero hay otras personas con las que no coincido. Tengo alguna cosa que he visto y me he quedado para bien. Es un poco una mezcla de muchos, tanto de las cosas buenas como de las malas. De Mendilibar por ejemplo, me quedo con su trato en el día a día.

También le entrenó Fernando Soriano

Como entrenador creo que estuvo solo esa temporada y cuatro partidos de la anterior. Había dejado de jugar para coger al Almería. Era un muy observador del juego, de lo que pasaba alrededor, del conocimiento del jugador y de la persona. Creo que ha acertado bastante, no porque se le diese mal entrenar, sino porque se le da muy bien la dirección deportiva.

Es muy activo en redes sociales. No hay muchos entrenadores así

Hay gente que se expresa de una manera y otros, de otra. Yo, como siempre conviví con ellas, pues no tengo ningún problema en expresarme. Perdí esa vergüenza o ese miedo a que dirán hace muchos años y no tengo ningún problema en expresarme ni en decir lo que siento. Recuerdo que, cuando pasó la Operación Oikos, en la que estuve tres días en el calabozo, al salir hubo un montón de mensajes muy positivos. Habían visto una parte de mí en redes y no les cuadraba con lo que estaba pasando. Es una de las cosas buenas que tiene mostrarse tanto.

¿Sueña con lograr un tercer ascenso consecutivo o todavía es pronto para planteárselo?

Es muy pronto todavía. Tenemos que disfrutar de lo que estamos viviendo ahora y para eso hay que hacer las cosas bien este sábado. Luego ya veremos si ganamos o empatamos, pero, por lo menos, que entremos en el vestuario con la sensación de que seguimos en el buen camino.

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El Deportivo y el derbi gallego

¿Qué le está pareciendo el regreso del Deportivo a Primera División?

Se ha adaptado bien a la categoría. Han acertado en continuar con un bloque y además, han fichado a gente importante para sumar de verdad. Está dando sus frutos. El equipo no ha notado el salto de categoría y se está mostrando muy entero, con muy buenos resultados.

Se acerca el derbi gallego. ¿Qué recuerdos guarda de su gol en Balaídos?

Me vienen bastantes, pero a la vez está tan lejano que no consigo situarme en aquel momento. Recuerdo todo el partido, lo tengo muy presente. Un día tan especial como aquel, con todo lo que pasó. La remontada del Celta y luego el gol en el último minuto, claro que lo tengo muy vivo.

De pequeño reconocía que sentía más afinidad por el Celta. ¿Sigue siendo así?

Me tira un poco más el Dépor. Yo no era del Celta, era más del Celta porque era el equipo que estaba en Primera División y porque íbamos con el Pabellón de Ourense a ver los partidos. Luego llegó el Dépor y fui muy, muy del Dépor. Nunca sentí esa rivalidad, sobre todo la mala. Después de jugar en Riazor cambia un poco la tendencia. Estoy bastante contento y orgulloso de que los dos estén peleando en Primera División.