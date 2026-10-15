Un Lugo de récord espera al Fabril en el Anxo Carro

Samu Fernández supera en conducción la presión de un jugador del Lugo durante la pretemporada Carlota Blanco

El Fabril afronta este sábado (16.30 horas) una exigente visita al Anxo Carro, donde le espera un Lugo que ha igualado el mejor arranque de la historia de Primera Federación. El conjunto de Manuel Pablo, que encadena dos derrotas consecutivas, buscará reencontrarse con la victoria en su segundo derbi de la temporada, también el segundo seguido. Un reto mayúsculo ante un rival que ha sumado 19 de los 21 puntos disputados, pero que no cambia la perspectiva del filial sobre un inicio de curso que, hasta ahora, ha sido positivo.

La cita llega, además, con una curiosa paradoja en las valoraciones del técnico blanquiazul. Después de ganar al Real Unión y empatar ante el Bilbao Athletic en Lezama, Manuel Pablo había expresado su preocupación por las ocasiones que concedía su equipo. Los resultados acompañaban, pero el entrenador detectaba aspectos defensivos que no terminaban de convencerle. Dos jornadas después, y pese a las derrotas ante la UD Logroñés y el Racing de Ferrol, su análisis es algo diferente.

“Me voy un poco más tranquilo que en los últimos partidos”, reconoció tras el encuentro ante el conjunto departamental. Una frase que refleja cómo, en ocasiones, las sensaciones no siguen el mismo camino que los marcadores. El Fabril ha perdido sus dos compromisos más recientes, pero Manuel Pablo encontró motivos para marcharse más satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas que después de sumar cuatro puntos en los dos encuentros anteriores.

Ahora, el filial tendrá que comprobar si esa percepción encuentra continuidad ante uno de los rivales más fiables del campeonato. El Lugo ha firmado siete primeras jornadas prácticamente impecables, con seis victorias y un empate, para alcanzar los 19 puntos. Una cifra que iguala el mejor inicio de la historia de Primera Federación y que sitúa al conjunto albivermello entre los grandes protagonistas de este comienzo de temporada.

Solo otros seis equipos en la historia de la competición habían alcanzado esos números tras las primeras siete jornadas. Cinco de ellos terminaron ascendiendo a Segunda División: Villarreal B, Racing de Ferrol, Castellón, Cultural Leonesa y Tenerife. La excepción fue el Linares, que no logró dar el salto de categoría. Aunque todavía queda mucho campeonato por delante, los precedentes sirven para dimensionar el rendimiento del equipo lucense.

El duelo entre Manuel Pablo y Borja Fernández sube al tercer escalón Más información

El encuentro también propiciará el reencuentro entre Manuel Pablo y Borja Fernández, que volverán a medirse desde los banquillos en el tercer escalón del fútbol español. El técnico deportivista tratará de que su equipo recupere el camino de los puntos sin renunciar a las buenas sensaciones que asegura haber encontrado, mientras que el Lugo buscará prolongar una trayectoria que ya forma parte de los mejores arranques y que tiene entregado al Anxo Carro.