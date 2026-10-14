El duelo entre Manuel Pablo y Borja Fernández sube al tercer escalón

Manuel Pablo y Borja Fernández en el encuentro entre Fabril y UD Ourense de la temporada pasada disputado en Riazor Quintana

Sin apenas tiempo para que el Fabril se reponga de la inmerecida derrota sufrida ante el Racing de Ferrol, el calendario le pone ya delante un nuevo derbi, esta vez autonómico, ante el líder del grupo 1 de Primera Federación, el Lugo. Y si de por sí un partido así ya tiene varios componentes emocionales, el que se disputará este sábado en el Anxo Carro añade nuevos ingredientes, entre ellos el reencuentro entre Manuel Pablo y Borja Fernández, dos estrategas que el pasado curso han celebrado el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional. El técnico grancanario, con el filial blanquiazul de forma directa; el ourensano, con la UD Ourense en los playoffs.

Ambos tomaron distintas rutas tras sus respectivos ascensos. Deportivo y Manuel Pablo ampliaron su vinculación en marzo hasta 2028 y la consecución del ascenso fue la confirmación de que el Fabril ha encontrado en el exjugador de fútbol a su mejor aliado. Sin embargo, el 8 de junio, la UD Ourense y Borja Fernández comunicaron que separaban sus caminos tras la histórica promoción. Y ocho días más tarde, el Lugo hizo oficial la contratación del técnico gallego, que aterrizó en tierras lucenses con el reto de liderar un proyecto hecho con el objetivo de subir a Segunda División. Y por ahora, está cumpliendo con las expectativas, pues el conjunto albivermello marcha líder tras siete jornadas y todavía no conoce la derrota.

Ahora, Manuel Pablo y Borja suben la dificultad del videojuego y, tras verse las caras en Segunda Federación, este sábado afrontan el primer reto en la categoría de bronce. Con ganas, además, de decantar una balanza que tras la temporada pasada quedó igualada. La UD Ourense se llevó el primer asalto -jornada 9-, con remontada incluida. Nájera, que ahora forma parte de la plantilla del Lugo aunque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior antes de empezar el curso oficial, hizo el primero del partido. Pero Rufo y Víctor Gamarra marcaron para darle la vuelta al electrónico y convertir así a su equipo en uno de los cinco que lograron derrotar al filial blanquiazul en la pasada campaña.

Ya en la segunda vuelta, ambos se midieron en la jornada 31, con el ascenso directo del Fabril en juego. Los blanquiazules necesitaban ganar su partido y esperar el pinchazo del Oviedo Vetusta para celebrar la promoción tres jornadas antes de que concluyese la competición. El encuentro se disputó en Riazor y Manuel Pablo le ganó la partida a Borja de forma contundente. El Fabril controló el duelo de principio a fin y terminó llevándose los tres puntos merced a los goles de Dipanda, Nájera y Areosa (3-0) para, horas más tarde, sellar su billete para Primera Federación al empatar el filial azulón ante el Marino de Luanco (1-1).

Será la tercera vez que ambos exjugadores del Deportivo se enfrenten en los banquillos. Pero antes, durante su etapa como futbolistas, compartieron intereses. En la temporada 2011-12, disputaron seis partidos juntos con la elástica blanquiazul, cuatro en Segunda División y dos correspondientes a la Copa del Rey. Lo hicieron además con un balance de cinco victorias y una derrota, siendo el duelo de ida ante el Levante su único lunar, con derrota por 4-1 en el Ciutat de València.