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Cantera

Manu Ferreiro ya ve la luz al final del túnel

El jugador del Fabril ya marca goles en las tareas junto al resto del grupo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/10/2026 20:45
Manu Ferreiro durante el encuentro ante el Numancia de la temporada pasada
Manu Ferreiro durante el encuentro ante el Numancia de la temporada pasada
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Las lesiones no han querido respetar al Fabril en sus primeros pasos en el tercer escalón del fútbol nacional. Futbolistas llamados a ser importantes como Damián Canedo, Dipanda o Manu Ferreiro ni siquiera pudieron empezar la temporada junto al resto del grupo por sus lesiones de larga duración; otros como Álex Marqués o Manu Serrano cayeron en las primeras jornadas. Sin embargo, este martes, el Deportivo dejó entrever en sus redes sociales que hay un jugador que afronta la recta final de su recuperación: Manu Ferreiro.

El mediocentro de Castroverde tuvo que pasar por quirófano a finales de la campaña pasada por una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Era la segunda vez que Ferreiro sufría esa lesión, aunque la primera fue en la izquierda, en poco menos de un año. Pero ahora, nueve meses después, el futbolista del Fabril ve la luz al final del túnel. Tal y como ha publicado el Deportivo en una historia de Instagram, Manu Ferreiro ya marca goles en los ejercicios que realiza junto al resto del grupo. Y eso es sinónimo de que no falta demasiado tiempo para que Manuel Pablo pueda contar de nuevo con el mediocentro.

Gol Manu Ferreiro

Su renovación fue la primera que anunció el Fabril en este pasado verano. Con el futbolista lucense todavía inmerso en su recuperación, la entidad herculina mostró su confianza ciega en una de sus joyas de la cantera con una prolongación del contrato hasta junio de 2029.

Con su regreso, el técnico grancanario gana un efectivo más para la medular que, además, dota al equipo de mayor carácter ofensivo. Su centro de gravedad bajo y su potente tren inferior le permiten tener facilidad para mantener el esférico en sus botas. Y a ello se le suma inteligencia y talento para filtrar pases que comprometen a la defensa rival. Si las lesiones le respetan, el Fabril puede recuperar a uno de esos futbolistas que ya han demostrado que, a pesar de su juventud, la Segunda RFEF se le quedaba corta.

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