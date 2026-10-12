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Cantera

Hugo Ríos reivindica su lugar en la portería del Fabril

El guardameta ha aprovechado la oportunidad  para exhibir su nivel y presentar su candidatura a la titularidad 

Dani Fernández
Dani Fernández
12/10/2026 19:12
Javier AlborÃ©s.Fabril - Racing de Ferrol
Hugo Ríos corre hacia el balón en la acción que concluyó con una brillante parada
Javier Alborés
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La portería del Fabril parecía bien cubierta. Álex Marqués había aprovechado la lesión de Hugo Ríos a final de la temporada pasada para primero convencer a Manuel Pablo y luego asentarse bajo los palos, mientras que el guardameta de Ordes afrontaba el reto de recuperar su mejor versión tras pasar por quirófano. Sin embargo, el fútbol le ha brindado una nueva oportunidad y el capitán está respondiendo con actuaciones que le permiten reclamar su sitio.

Ni la operación de rodilla ni el tiempo de baja parecen haberle pasado factura. Tampoco el hecho de haber comenzado el curso por detrás de Marqués, que había dado un paso de gigante durante la ausencia de su compañero. La lesión del soriano ha devuelto a Ríos a escena y sus dos únicos partidos disputados hasta el momento confirman que está más que preparado para volver a ser la primera opción para la portería. O por lo menos para que el técnico grancanario se lo piense.

El guardameta ha sido el futbolista más destacado del Fabril en los duelos ante la UD Logroñés y el Racing de Ferrol. Dos encuentros que, pese a sus grandes intervenciones, terminaron sin premio para los de Manuel Pablo. El filial blanquiazul cayó por 2-1 en Las Gaunas y perdió por 0-1 en Riazor ante el conjunto departamental. Los resultados no han acompañado, pero su rendimiento ofreció garantías más que suficientes para afirmar que la portería sigue estando en buenas manos.

Su última actuación, frente al cuadro verde, incluyó una parada de esas que justifican por sí solas titularidades. Tras un disparo que rebotó en la defensa, Hugo Ríos ya se encontraba en el suelo cuando el balón quedó a merced de Dani Ojeda. Reaccionó al remate a la media vuelta con una rapidez extraordinaria, se incorporó y voló para sacar la mano izquierda sobre la misma línea de gol. Una estirada de sobresaliente, de las que figurará seguro entre las mejores de la temporada en Primera Federación.

 Los números también respaldan las sensaciones. En los 196 minutos (descuentos incluidos) que acumula esta campaña, presenta un 70% de paradas, porcentaje que asciende al 75% cuando los remates llegan desde dentro del área. Todo según los datos de Driblab.

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Driblab

Ríos le ha dado un vuelco total a su situación y ha aprovechado su oportunidad para reabrir una disputa que parecía decantada. Dentro de poco más de un mes, cuando Álex Marqués vuelva a estar recuperado, Manuel Pablo tendrá que decidir quién de los dos se queda con la titularidad bajo palos.

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