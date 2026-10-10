Previa | El Fabril, con bajas, desafía al Racing en Riazor

Álvaro Fraga, uno de los cuatro jugadores nacidos en Ferrolterra que tiene el Fabril, ante el Cacereño Quintana

El ascenso del Fabril a Primera Federación permite recuperar una versión de uno de los derbis gallegos más añejos, el que enfrentó desde hace muchos años a Deportivo y Racing de Ferrol. Esta vez es el filial blanquiazul el que recibe al cuadro verde en Riazor en un partido que no hace tanto jugó el primer equipo.

Ahora, la realidad de ambos clubes es bien distinta, pero la rivalidad vuelve a escena para rescatar algunos de aquellos enfrentamientos y las historias que dejaron a ambos lados de A Marola. Hoy, a las 16.30 horas, Riazor acogerá una nueva edición del duelo, con una importante presencia de aficionados visitantes prevista en las gradas.

Los blanquiazules afrontan la cita con dos dos ausencias importantes en su frente de ataque. Kevin Sánchez y Martín Ochoa viajarán a San Sebastián con el primer equipo, por lo que Manuel Pablo pierde a dos de sus tres principales armas ofensivas. En ese escenario, Iker Gil aparece como el favorito para ocupar la punta de ataque y cuenta con muchas opciones de disfrutar de su segunda titularidad del curso. El técnico grancanario, que recupera a Dani Estévez, también podría volver a introducir en el once a Quique Teijo, Rubén López y Adrián Guerrero, que fueron suplentes por primera vez en la temporada en Las Gaunas.

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“Será complicado, como siempre. Un equipo que juega bien, con gente que ha estado en Segunda, una afición que creo que va a venir en masa… pero nosotros tenemos que buscar nuestro juego, nuestro comportamiento. Estar con un punto más, sobre todo en la presión. Intentar crecer, porque en el último partido nos faltó un poco de tener esa energía que siempre transmitimos”, explicó a la vez que recordaba que se trata de un rival “hecho para otras cosas”, consciente de que el conjunto departamental peleará por cotas mayores.

El equipo verde afronta su tercer derbi consecutivo después de caer ante el Lugo y reencontrarse con la victoria frente al Pontevedra en A Malata. Sin embargo, uno de los principales retos sigue estando lejos de casa. Los de Javi Vázquez solo han sumado un punto en sus tres desplazamientos y tratarán de mejorar ese registro ante el tercer mejor local del grupo. El técnico racinguista, por su parte, lanzó un mensaje de confianza al referirse a la clasificación “Si la semana que viene la veo será porque estamos en playoff”.

El ambiente será otro de los ingredientes destacados del encuentro. La afición del Racing de Ferrol agotó las 564 entradas en la zona visitante y se espera que haya también un gran número de seguidores en Preferencia Inferior.

También habrá reencuentros sobre el césped. En las filas del Fabril, Álvaro Mardones, Samu Fernández, Álvaro Fraga y Adrián Guerrero, todos ellos nacidos en Ferrolterra, se medirán a un equipo que forma parte de su entorno futbolístico.

En el bando contrario, Raúl Alcaina y Saúl García regresarán a la que fue su antigua casa. El delantero formó parte del equipo blanquiazul en la temporada 2023-2024 y, durante la segunda vuelta, anotó tres goles que contribuyeron a una recta final de campeonato imparable y al ansiado ascenso a Segunda División. Ahora, al otro lado del puente de As Pías, busca hacerse un hueco en el Racing de Ferrol, donde compite por un puesto en la delantera con Etienne Eto’o, hijo del mítico Samuel Eto’o, que estrenó su cuenta goleadora el pasado fin de semana ante el Pontevedra. Saúl García, por su parte, vistió la camiseta del Deportivo en la campaña 2018-2019, siendo el lateral izquierdo titular.