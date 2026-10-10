Manuel Pablo, sentado en el banquillo de Riazor durante el Fabril-Racing de Ferrol Javier Alborés

Manuel Pablo, técnico del Fabril, quiso quitarle hierro a la derrota de su equipo ante el Racing de Ferrol. El entrenador del filial dio valor al partido que hicieron sus pupilos, pues el conjunto deportivista recuperó las señas de identidad que no fue capaz de mostrar en algún encuentro anterior. Pese a todo, el canario fue crítico con la forma de atacar del Fabril en superioridad numérica.

Valoración. "No sé si merecimos ganar. Al final, el acierto es lo que manda. Me voy un poco más tranquilo que en los últimos partidos. Hemos vuelto a la senda de ser el equipo que tenemos que ser. Hemos tenido esa energía, pero arriba nos ha costado, no hemos tenido esa ocasión clara. Un despiste que ellos han aprovechado, un rebote que les ha favorecido, les ha valido para ponerse por delante. Cuando se han quedado con uno menos, no hemos tenido velocidad, ellos se han juntado bien y no hemos tenido casi opciones".

Mejor sin superioridad numérica. "Estábamos cansados. Nos faltó darle velocidad, lo intentamos por dentro y era muy difícil. Había que buscar centros porque por dentro había mucha gente. Nos faltó velocidad en circulación y en ese pase por fuera. Hemos querido buscar lo más difícil. No nos ha salido, nos hemos equivocado en la velocidad para encontrar el pase por fuera".

El 1x1 del Fabril-Racing de Ferrol: Faltó el veneno de Guerrero Más información

Precipitados. "Creo que fue más la equivocación de querer buscar donde no había espacio, porque ellos estaban muy cerrados con dos líneas. Nos faltó velocidad, más que estar precipitados. Al final, cuando se cierran, es difícil, pero tendríamos que haberles hecho dudar y cargar el área para que tuviesen incertidumbre".

Mejoras. "Seguimos trabajando en esas situaciones. Hemos estado bien en la construcción del juego, en las situaciones de continuidad. Nos ha faltado mordiente. Cuando tenemos situaciones de robo, nos falta maldad. Tenemos que seguir creciendo en eso, pero me ha gustado el equipo, lo he reconocido más que en otros partidos. Hemos tenido personalidad, pero nos ha faltado crear más arriba y crear incertidumbre al rival, no dar tantas vueltas a veces. Nos está costando un poco en eso".

¿Estuviste en Riazor en el derbi entre el Fabril y el Racing de Ferrol? Búscate en nuestra galería Más información

Formación de futbolistas. "Creo que las derrotas duelen, porque siempre está la incertidumbre de la adaptación a la categoría, pero mi trabajo es reforzar lo de hoy. El día de Unionistas me fui más preocupado. Esta es la manera de competir que nos puede dar los éxitos, y eso que el día de Unionistas sacamos los tres puntos. Hoy hemos intentado ser nosotros. No hay que preocuparse, hay que seguir creciendo con la idea y que estamos todos unidos".