Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol tras ganar al Fabril: "Si jugáramos 100 veces, perderíamos más del 50%"
El técnico racinguista fue sincero a la hora de valorar el partido de su equipo
Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol, fue crítico y sincero a la hora de valorar el partido de su equipo, que se impuso al Fabril (0-1) a pesar de que no fue mejor que el combinado herculino.
Valoración. "Fue el partido que esperábamos. Teníamos un equipo enfrente que tiene buenos automatismos con balón, que intenta atraerte. Ha sido difícil el defenderles. Nosotros no hemos estado al nivel que podíamos estar, sobre todo con balón. Defensivamente hemos estado correctos, pero nos ha faltado condicionar mejor y más veces su fase ofensiva. Seguramente es una victoria que no es merecida en cuanto a los puntos en el partido, pero esto es la categoría. Otros días hemos merecido sacar más y no ha sido así. A la larga, de estos días hay pocos a favor y en contra y, generalmente, has de merecer más. Hemos hecho un partido correcto y seguramente la victoria no es lo más justo".
Menos fútbol que en otros partidos. "Esperábamos un 4-4-2 de ellos en fase defensiva y nos han jugado un 4-3-3. Eso nos ha dado algo más de espacio a nuestros centrales, pero luego no hemos estado bien ubicados. Y eso hace que las opciones de progresar sean menores. Al descanso hemos ajustado cosas y estábamos algo mejor en la segunda parte. Pero no hemos sido ganadores de duelos contra su línea defensiva ni hemos amenazado sus espaldas. Me voy contento con ciertas cosas y no contento con otras".
Resistir. "Es muy difícil lo que hemos hecho. Durante la primera parte no hemos recibido ocasiones muy claras. El equipo supo sufrir, teniendo que defender más de lo que queríamos. En la segunda parte he disfrutado mucho. Sobre todo a raíz de la expulsión. Hemos ajustado bien la estructura con 4-4-1 y luego al 5-3-1. Hemos acertado en todo y hemos sido capaces de disfrutar de defender. Me ha gustado mucho el cambio táctico y, a partir de ahí, ellos no nos han generado nada. Estoy muy feliz y orgulloso de esa parte que es muy difícil de conseguir".
Primera victoria fuera. "Yo intento pensar en los procesos y el partido no me ha gustado. Si jugáramos 100 veces, seguramente perderíamos más del 50%. Eso es lo que pienso, igual que tras el partido contra el Lugo pensaba que no merecíamos perder. Hoy no hemos merecido ganar y hay que mirar las cosas pensando en el largo plazo. Si competimos así muchos partidos fuera de casa, ganaremos alguno por ahí suelto como este, pero perderemos la mayoría. Tenemos mucho margen de mejora fuera. No sé si esta victoria era lo que necesitábamos. No siempre uno gana como quiere. No me voy feliz de aquí, aunque sí contento porque he visto cosas buenas. Con balón hemos estado a un nivel muy bajo y esta no es la línea, dentro de que siempre hay un rival que hace las cosas muy bien y hoy nos han hecho un gran partido".
Ocasiones. "No ha sido un partido pésimo, para nada. Y luego insisto en que hay un rival delante que te condiciona y que te lleva, a veces, a cosas que no quieres. Esperábamos tener más el balón, pero tocó defender y es una parte vital del juego. Es una de las cosas que más me alegra. Solemos ser dominadores con balón, pero va a haber partidos como el de hoy donde nos toque defender algo más por el rival. Ahí es donde muchos equipos se caen y encajan. Y en este caso, el Fabril no ha tenido ocasiones claras como tal. Sí ha habido un dominio, nos han tenido más cerca de nuestra portería, pero no ha habido ocasiones tan claras".