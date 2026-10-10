El 1x1 del Fabril-Racing de Ferrol: Faltó el veneno de Guerrero

Once del Fabril ante el Racing de Ferrol Javier Alborés

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras la derrota ante el Racing de Ferrol.

Hugo Ríos (7). Hizo una de las paradas de la jornada para evitar el gol de Dani Ojeda. No pudo hacer nada en el tanto de Ropero. Volvió a sacar una mano salvadora en la segunda mitad.

Álvaro Mardones (5). Se desajustó en el primer tanto del Racing. Buscó doblar a Guerrero para ofrecer soluciones en ataque. Provocó la segunda tarjeta amarilla y, por lo tanto, la expulsión de Álvaro Ramón.

Samu Fernández (7). Muy sólido en defensa y seguro en la salida de balón. No se complicó y dio contundencia a la línea defensiva del Fabril.

Quique Teijo (7). Imperial. Un muro en defensa y animado en ataque. Superó líneas con sus poderosas conducciones y se animó con dos disparos lejanos que obligaron a Lucas a esmerarse.

Iker Vidal (5). Correcto y bien posicionado en defensa. Aguantó todo el partido, aunque no se incorporó todo lo que debería al ataque.

Rubén López (6). Al mando de las operaciones, aunque no tuvo claridad cerca del área rival. Fue objeto de posible penalti en los últimos segundos de partido.

Koke San José (7). Siempre ofreciendo soluciones, tanto en la salida de balón como en ataque. Muchos kilómetros y presencia en el centro del campo.

Justino Barbosa (3). Demasiado discreto. No fue capaz de aportar ni de ofrecer soluciones. Manuel Pablo le sustituyó a la hora de juego.

Álvaro Fraga (4). El Racing juntó mucha gente por dentro y eso dificultó su trabajo. No logró incidir en el partido. Tuvo una clara, pero disparó flojo a las manos de Lucas Díaz.

Adrián Guerrero (4). Destellos de calidad, pero lejos de su mejor nivel. Intentó encarar, aunque en pocas ocasiones salió vencedor en los duelos.

Iker Gil (4). Se vació en la presión y tuvo una ocasión con un remate de cabeza que le salió demasiado centrado. Sus compañeros le encontraron.

Los cambios

Domínguez (4). No estuvo fino en algún control.

Pablo García (4). Primeros minutos sin protagonismo.

Mejía (5). Pidió el balón y no se escondió en su debut con el Fabril.

Leandro (4). No pudo incidir en el partido.

Dani Estévez (5). Correcto en su vuelta tras lesión.